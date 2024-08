Il più potente iMac possibile è quello che ti costruisci da solo

Prima di questo mese, non compravo un nuovo computer dal 2010. Non ho mai avuto un iMac, ma il fatto che la versione da 21.5 pollici abbia finalmente un RAM aggiornabile ha fatto scattare qualcosa. I miei 32 GB di RAM mi sono arrivati per posta lo scorso venerdì, e non vedevo l’ora di fare un upgrade DIY… Fino a quando non ho visto questo video dello youtuber tech Quinn Nelson. Ora mi sento come un tossico.

Nelson mi ha gasato in ogni modo possibile, spogliando un iMac di medio livello da 27 pollici e l’ha ricostruito per farlo diventare il più potente iMac conosciuto dall’uomo, grazie alle componenti di terze parti. Nelson ha rimpiazzato la CPU stock dell’iMac con un Intel i7, ha aggiunto una SSD da 2TB e ci ha messo dentro 64 GB di RAM. Dice che in totale il tutto gli è costato 3.471$ — un bel po’ di soldi! —, quasi 2.000$ in meno di un computer con le stesse specifiche acquistato direttamente da Apple (5.299$). Per la cronaca — Nelson ha spiegato che le stesse specifiche si possono ottenere con un modello base, ma all’inizio non era sicuro che il modello base e quello mid avessero lo stesso sistema di raffreddamento per la CPU. Pare siano identici.

Videos by VICE

Immagine: Quinn Nelson

Il progetto di Nelson non è per i deboli di cuore, ma non serve nemmeno essere degli ingengeri informatici: se hai una qualsiasi abilità di fai-da-te e ti senti a tuo agio a togliere il display dell’iMac (bastano un paio di attrezzi specifici per rendere il lavoro semplicissimo), la CPU e la RAM sono facilmente aggiornabili. Installare un’altra SSD non è poi così difficile, ma richiedere un adattatore e un sensore termico per assicurarsi che la RAM dell’iMac non lavori a piena velocità costantemente.

Dopo aver ricostruito il suo computer, Nelson ha affermato che il suo iMac DIY batte il miglior iMac di fabbrica di Apple in qualunque benchmark possibile. Non credo che pimperò a tal punto il mio, ma il successo di Nelson mi dà più fiducia nel fatto che tra qualche anno potrò fare un bel lifting al mio computer.