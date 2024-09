r/place, il nuovo esperimento sociale di Reddit, è una bomba

Adoro reddit perché è uno dei pochi posti in cui internet dimostra ancora il suo valore originario: uno strumento capace di mostrare al mondo le grandi cose che gli uomini sono in grado di fare quando si uniscono per uno scopo. L’ultima dimostrazione di questo è r/place — un subreddit/esperimento sociale lanciato per il primo aprile che in pratica consiste in una tela di 1024×1024 pixel condivisa tra gli utenti, che possono modificarla colorandone ciascuno un pixel ogni 10 minuti.

“Da soli potete creare qualcosa, insieme potete creare qualcosa di più.”

Ovviamente, siccome queste cose mi affascinano, ho passato il weekend a osservare lo sviluppo della situazione. All’inizio il processo è stato piuttosto casuale e primitivo — gli utenti (il subreddit ha 186mila iscritti mentre scrivo) si sono inizialmente divisi in due grandi gruppi tribali impegnati a colorare di rosso e di blu due angoli della tela.

Poi però la cosa si è evoluta, con le varie comunità di reddit che si sono organizzate per intervenire e far apparire sulla tela disegni con cui esprimere la loro identità — creando persino subreddit appositi dove organizzarsi per modificare la tela nel modo più efficace possibile.

La tela di /r/place al momento della stesura dell’articolo.

Per prima cosa sono arrivati i nazionalismi, con i vari subreddit nazionali che hanno cominciato a disegnare le loro bandiere, talvolta associandosi per disegnare la bandiera dell’Unione Europea. Poi è stato il turno delle lotte politiche: r/TransFlagPlace ha cercato di creare una striscia blu, bianca e rosa che attraversasse tutta la tela, mentre le comunità di /pol/ e /b/ su 4chan hanno cercato di sabotarla. Al centro della tela è anche nato un buco nero che ha iniziato a divorare tutto ciò che lo circondava.



Ma la cosa veramente incredibile sono gli esempi di pixel art che sono nati (e che spesso sono rapidamente scomparsi) durante l’esperimento. L’esempio più impressionante è senz’altro la Monna Lisa circa 110×160 pixel che troneggia più o meno al centro della tela, ma verso il basso c’è anche un piccolo Van Gogh racchiuso una finestra di Windows 95 con scritto “Gogh.bmp.”

L’esperimento è ancora in corso, anche se adesso la tela è completamente occupata e l’emergere di nuovi disegni è molto più lento—prima di poterli cominciare le varie comunità devono prendere accordi diplomatici tra loro su quali parti della tela coprire.

Il motto di r/place è “da soli potete creare qualcosa, insieme potete creare qualcosa di più.” E questo sta effettivamente avvenendo. Com’era stato nel caso di un altro esperimento simile, Twitch Plays Pokemon, è bello notare che ci sono ancora zone di internet — per quanto temporanee e sperimentali — libere dall’individualismo moderno, in cui le persone sono in grado di collaborare per uno scopo comune. Anche se questo scopo è giocare a Pokemon o fare disegnini stupidi in pixel.