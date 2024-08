Tutti gli artisti che suoneranno a Radar Festival

Il Radar Festival ha appena annunciato nuove aggiunte alla sua già ricca line-up che si sta profilando come una delle più internazionali e contemporanee presentate in Italia negli ultimi anni. Innanzitutto sembra un festival vero, con tanti palchi e tanti artisti in pochi giorni, e in una location che dovrebbe rendere onore all’evento: il Parco dell’Idroscalo di Milano, appena fuori dalla città verso est. Il tutto si terrà in un weekend, i prossimi venerdì 8 e sabato 9 giugno.



Ad ogni modo, i nuovi artisti annunciati dal festival ci piacciono tutti molto. Il più importante è Sampha, una delle giovani voci R&B più eccitanti del mondo, autore di un ottimo album che si intitola Process. Tornerà in Italia dopo il suo splendido concerto al Fabrique di Milano di qualche mese fa. Poi ci saranno gli scozzesi Young Fathers, vincitori del prestigioso Mercury Prize, il cui rap non è solo rap ma è qualcosa di più storto e diverso rispetto a qualsiasi cosa possiate aspettarvi.



Continuiamo con l’elettronica vapor-distopica e post-umana di Fatima Al Qadiri, con cui un paio d’anni fa avevamo parlato di politica e autoritarismo. Poi c’è il queer rap di Cakes Da Killa, che avevamo fatto intervistare nientepopòdimenoche a Lady Gaga. E finiamo con Populous, che da quando ha pubblicato il suo ultimo album Azulejos ha cominciato a far ballare sempre più gente in giro per il mondo fino a farci sperare che non ce lo portino via dall’Italia definitivamente.

Qua sotto trovate la line-up completa. Comprate i biglietti asu Ticketone e a quest’altro , che poi se finiscono vi resta solo da mangiarvi le mani.

Videos by VICE

8 GIUGNO: SAMPHA, YUNG LEAN, THE BLACK MADONNA, ABRA, PALE WAVES, CAKES DA KILLA, POPULOUS & FRIENDS + altri artisti ancora da annunciare

9 GIUGNO; CHARLOTTE GAINSBOURG, YOUNG FATHERS, SUPERORGANISM, SOPHIE, KELLY LEE OWENS, FATIMA AL QADIRI, RINA SAWAYAMA, MAVI PHOENIX, BAD GYAL + altri artisti ancora da annunciare

Segui Noisey su Instagram e Facebook.

E leggi questi articoli sugli artisti che suoneranno al festival: