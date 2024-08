Ragazzi e ragazze che sono stati a letto con più di 50 persone si raccontano

Ad un certo punto, durante qualsiasi stagione di Love Island, i produttori fanno in modo che i concorrenti uomini rivelino con quante persone hanno fatto sesso. I numeri sono sempre alti e anche quest’anno non ha fatto eccezione. Il ventenne Tommy Fury ha dichiarato di essere andato a letto con 60 persone, Jordan, 24 anni, 100 e Michael,28 anni—be’, Michael ha perso il conto.

Ora: tutti hanno quell’amico/a che millanta un elenco lunghissimo (anche se di solito quando a dirlo è una ragazza le reazioni sono molto più, ehm, tiepide) e su Noisey hanno persino cercato di verificare i numeri di Blueface, il rapper che ha dichiarato di aver fatto sesso con mille donne in sei mesi, quindi perché non approfondire l’argomento con gli aneddoti di chi vanta così tante conquiste? Qui sotto, ho chiesto a persone che dicono di aver avuto più di 50 partner come soddisfino le loro voglie—e come questo le faccia sentire.

Videos by VICE

SARAH, 23 ANNI

“L’anno scorso sono andata a vivere da sola—e ho raggiunto il mio record di attività sessuale. Faccio sesso diverse volte al mese, probabilmente una volta alla settimana se fai una media. La maggioranza delle persone sono quelle che ho incontrato sui social, amici dell’uni e così via. Da quando mi sono laureata il numero si è ridotto (anche se quest’anno inizierò un Master, quindi ho delle speranze).



Sono stata anche con vari miei amici e amici di amici. Preferisco farlo a casa loro, così poi posso andarmene quando voglio—non c’è niente di peggio di qualcuno che sta a perdere tempo in casa mia. Una volta sono uscita da casa della persona con con cui facevo sesso in quel periodo, ho fatto una threesome e poi sono tornata dalla prima a farlo di nuovo.

Ci sono stati sicuramente periodi in cui ho cercato sesso occasionale per mascherare altri problemi, ma è altrettanto vero che va caso per caso. Trovo abbastanza facile venire durante il sesso, quindi lo faccio soprattutto per piacere personale che ne deriva.”

GREG, 28 ANNI

“Sono single da circa tre anni, ma se fai una media da quando ho iniziato a fare sesso, sono 23 partner all’anno. In pratica, però, il mio picco l’ho raggiunto circa due anni fa, anche se sono rimasto abbastanza costante da allora. Con alcuni partner facevo sesso ogni giorno, con altri era più o meno una o due volte a settimana; tutto dipendeva dal desiderio di ognuno, dalla logistica e dall’orario di lavoro. Molto glamour.



Posso stare settimane senza aver bisogno di fare sesso e andare avanti con altre cose, ma altre volte, passo ore e ore a cercare un partner sulle varie app. Grindr rende tutto molto semplice, specialmente quando mi trovo in un posto come Londra.

Quando ho una relazione monogama, mi sento spesso annoiato e ho fantasie su altri partner. Allo stesso tempo, l’idea di una relazione poliamorosa non mi alletta per niente. Avere molti partner occasionali diversi mi si addice di più. Spesso il sesso non è soddisfacente o mi lascia vuoto, eppure c’è sempre tempo per farlo—non mi è mai venuto in mente che sarebbe meglio passare il tempo a fare qualcosa altro. Non guardo porno o altro, quindi forse la ricerca di sesso è la mia forma di masturbazione.”

CLARE, 26 ANNI

“Dai 18 anni in poi, il sesso occasionale è stato un aspetto piuttosto costante della mia vita da single. Mi è sempre piaciuto avere due o tre partner fissi a disposizione, e mi capitava di vederli almeno tre volte a settimana.



Quando ho chiuso una relazione di due anni, la scorsa estate, sono andata a letto con circa 14 persone in sei mesi. Poi è iniziata la mia attuale relazione. Una volta, in vacanza, prima sono stata con un barista, e poi ho fatto una threesome con altri due. Ma di solito non tengo il conto.

La maggior parte delle volte mi diverto e incontro belle persone. L’unica volta che mi sono preoccupata è stato quando, dopo una brutta rottura, ero ubriaca e sono comunque andata a letto con uno—il mio consenso in quel caso non era affatto valido. Mi sono presa un po’ di tempo senza incontrare altri ragazzi, dopo quell’esperienza, e ho tenuto intorno a me solo partner di cui mi fidavo e con cui ero davvero a mio agio. Ma adoro il sesso! E perché non dovresti voler provare tutto quello che c’è là fuori?”

LOUIS, 31 ANNI

“Sono sempre stato molto attivo sessualmente, e anche da fidanzato mi è capitato di fare cose di gruppo. In più sono stato in prigione e quando sono tornato a casa ho fatto di tutto per riprendere il passo.



Per me è facile trovare ragazze, so come parlarci. E so arrivare in fretta al punto. Ho dei bei denti e penso che la voce profonda mi aiuti, ma alla fine, dipende dalla sicurezza che hai e dal sapersi fare una risata. Non uso frasi fatte. Mi piace ‘lanciare sguardi’, far sapere che ho notato qualcuno e dire solo ‘ciao’.

Con alcune ci ho provato pure di fronte ai genitori—tutto sta nel saper parlare. Non tutti sanno come chiudere un affare. Stranamente, in entrambe le mie relazioni a lungo termine sono state loro ad averci provato; forse è per questo che sono durate?

Ho subito violenze sessuali, quando ero più giovane, e penso che il mio comportamento ora sia in parte dovuto al riconoscere questo passato. Voglio solo divertirmi. Non ho mai capito perché qualcuno dovrebbe cercare di ferire gli altri con il sesso. Anche negli scenari di gruppo, se qualcuno si sente anche solo un po’ a disagio, allora il gioco è finito. È orribile pensare a ciò che succede. Penso che la liberazione della mia libido sia la mia ribellione contro i cattivi e i perditempo.”

SELLY, 27 ANNI

“Non ho mai avuto un particolare periodo in cui sono andata a letto con tanta gente—l’ho fatto a singhiozzi. Diciamo che tendo ad avere relazioni monogame e poi periodi di estremo arrapamento. Ovviamente, come la maggior parte di noi, ho setacciato Tinder o sono andata a serate e feste sperando di scopare, ma non l’ho mai fatto sforzandomi o imponendomelo. Di solito, cominciavo soltanto a chiacchierare con qualcuno e vedevo, senza frasi fatte.



Certo, ci sono stati casi in cui non ho detto di no solo perché non mi rendevo conto di poterlo fare—casi che, con il senno di poi, classificherei come coercitivi o semplicemente violenti, o situazioni in cui ora so che mi mettevo perché ero autodistruttiva. Sono bipolare e soffro di disturbo post-traumatico da stress, e un po’ del sesso che ho fatto sicuramente faceva parte di questo ciclo autodistruttivo. Spesso stavo cercando di sfuggire a me stessa.

Ma fare sesso con persone diverse ha anche dei vantaggi, se affrontato con consapevolezza e proteggendosi. Perché conosci i corpi in tutte le loro sfaccettature—che è una buona base da cui partire (sono andata a letto con uomini che ancora non sanno dove sia il clitoride, per fare un paragone). Inoltre diventi più sicura, sapendo cosa ti piace e come chiederlo. Io e il mio attuale partner abbiamo parlato persino di sposarci, e al momento penso potrei riuscire a essere davvero monogama; ho già dato e ho fatto la mia buona dose di test per le malattie sessualmente trasmissibili. Il sesso occasionale non mi attira più, e mi era passata già prima di incontrarlo, quindi questo rende la relazione molto più sicura in quel senso.”



@moya_lm