Ragazzi, fatevene una ragione: la friendzone non esiste

La “friendzone”: una bella immagine che evoca un bravo ragazzo gentile, dolce, sensibile, magari con le lentiggini, che fissa lo sguardo nella vastità del mare mentre tu, la donna che ama, civetti con un altro. Tutto quello che chiede è che tu gli conceda di compilarti playlist con le sue canzoni indie preferite e mostrarti la sua collezione di prime edizioni di Dylan Thomas, ma NO. No, perché tu vuoi che rimaniate “amici” (stronza). Vuoi godere della sua compagnia senza che il suo cazzo si metta nel mezzo.



Il termine friendzone è talmente radicato nella nostra cultura che non ci facciamo nemmeno domande a riguardo. Una breve ricerca su siti di auto-aiuto per uomini dimostra che è un argomento di discussione regolare: come evitare la friendzone, come capire se sei stato friendzonato, cosa fare una volta che sei stato friendzonato. Pare che nessuno si sia mai fermato a pensare cosa vuol dire questo termine per le donne, o quali ne siano gli effetti su di noi. È come se le donne non c’entrassero nemmeno.

Quando gli uomini usano il termine friendzone, stanno esplicitamente cercando di accusare le donne per aver ferito i loro sentimenti. Dire di essere stati friendzonati è una velata accusa alle donne per aver esercitato il proprio diritto di dire no, proprio come dire “troia” è un’accusa alle donne per aver detto sì (e “stronza” è un’accusa alle donne per averti disilluso).

Usando il campo semantico della friendzone, gli uomini implicitamente sostengono che le donne devono loro qualcosa. Ci dicono che non siamo autonome, e che sono loro che dovrebbero decidere per noi. Dobbiamo loro una notte di sesso o una relazione duratura perché dovremmo essere grate che un uomo—un uomo qualunque—è buono con noi. Anche se essere buoni è davvero il minimo. Non avrai il biscottino solo perché ti situi appena al di sopra dell’asticella dell’umanità. È fantastico che ti proclami non sessista, non razzista, non pigro, non egocentrico e non violento, ma non ti daremo un premio perché non hai questi difetti, o perché fai quello che è normale tu faccia.

“Sono un bravo ragazzo, non faccio quelle cose,” forse dirai. Ok, ma prendi posizione contro gli uomini che le fanno? O stai lì a guardare, pensando a quanto bravo sei?

Le donne si sentono dire costantemente che i loro istinti e sentimenti non sono importanti come quelli degli uomini. Non ti piace che i colleghi ci provino con te? Be’, ma altrimenti dove le incontra lui le donne? Non ti piace quando uno sconosciuto ti dice che hai delle belle tette? Forse dovresti imparare ad accettare i complimenti! È buffo che la frase “Forse dovresti imparare ad accettare i complimenti” venga ripetuta all’infinito da uomini adulti che non hanno ancora imparato ad accettare un rifiuto.

Spesso, l’amico fulminato dall’amore che si crogiola in questa inesistente friendzone si lancia in un palleggiamento di gesti romantici: ti manda messaggini del buongiorno ogni mattina, viene a tutte le tue cene, mette mi piace a tutto quello che pubblichi su Facebook e ai suoi amici racconta tutto di te. Dolce. Affascinante. Innocuo. Perché lui *sa* che siete destinati a stare insieme, e se c’è una cosa che la società ha insegnato agli uomini, è che chi la dura la vince! Ovviamente quando una donna fa le stesse cose per un uomo che chiaramente non la calcola, è universalmente considerata una disperata. Poveretta. Stalker. Pazza.

Ma se una donna ti dice che non è interessata a te, non sta parlando in codice. Quando dice, “sto bene così,” vuole dire esattamente quello, che sta bene così. Così come quando dice “no,” non intende “sì.” Né “sì, se insisti.” Smettiamola una volta per tutte di credere che le donne non siano in grado di esprimersi come si deve. E smettiamola di credere che puoi pretendere una donna per te solo perché l’hai vista per primo, o perché sei convinto di essere esattamente quello che fa per lei.

C’è chi ribatte che anche gli uomini possono friendzonare le donne, ma non considerano una verità universale: che le donne non usano il binarismo netto trombabile/amico. Le donne hanno relazioni complesse, sfaccettate, confuse, piene e tumultuose con donne e uomini. Ovviamente anche gli uomini possono averle, ma il genere d’uomo che sostiene di essere stato friendzonato sta dicendo esplicitamente che considera le donne a seconda del suo desiderio di penetrarle.

Gli uomini che parlano di friendzonati devono iniziare a crescere e accettare i rifiuti da adulti. Perché la cosa che chiamano friendzone in realtà non esiste.

