Guarda un uomo che ascolta i Rage Against the Machine per la prima volta

Per molti di noi i Rage Against the Machine sono un simbolo dell’alba di un genere musicale, il rap-rock o crossover, che ha segnato l’epoca a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila e il cui declino ha avuto conseguenze terribili sui capelli, sui vestiti e sulla produzione musicale di un’intera generazione. Ma per altri, per questioni anagrafiche o culturali, non è così. Che ci crediate o no, esistono delle persone che a oggi, nel 2017, non hanno mai ascoltato “Killing in the Name”—no, non conoscono nemmeno la versione LOL LE PAROLACCE che veniva cantata nelle disco-rock di mezza Italia.

Tra queste persone c’è il vlogger americano YouYouYou!!! Artist Album Marathons (sì, è un nome utente su YouTube), specializzato in prime reazioni. Nel suo ultimo video, ha annunciato di aver aperto un nuovo account a causa di problemi di copyright con YouTube. Quindi sbrigatevi a guardare il video in questione perché potrebbe venire cancellato da un momento all’altro. E non vederlo sarebbe un crimine.

Sì perché si tratta di un uomo adulto che ascolta per la prima volta l’omonimo album di debutto dei RATM e nel corso di un video di dodici minuti e due secondi raggiunge picchi di euforia mai visti prima. È una vera e propria perdita della verginità crossover, con mugolii, urla, “aspetta aspetta metto in pausa MA L’AVETE SENTITO?” e headbanging estremo (alla guida, non fatelo nelle vostre macchine). Che un album come questo, a 25 anni dalla sua uscita, sia ancora in grado di provocare un simile orgasmo musicale in una persona che non lo aveva mai sentito fa sperare bene per il futuro, e le 538mila visualizzazioni in un mese con tanto di commenti positivi promettono un risorgimento del rap-rock anni Novanta in arrivo per questa fine anni Dieci. Non restare indietro, guarda il video qua sotto:

