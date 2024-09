Il mix di Rais per il capodanno di Locus Winter e Kode_1 è quello che ci vuole con questo caldo

Sia chiaro, non siamo qui per dirvi che cosa dovete fare per l’ultimo dell’anno. È pieno di feste fighissime in tutta Italia e fuori dall’Italia e nessuno vi biasimerà se deciderete di chiudervi in un salotto pieno di cuscini a fumare DMT fino al 2026. Qualunque sia la situazione in cui deciderete di iniziare il prossimo anno, vi auguriamo di farlo con il sorriso sulle labbra, persone amate tra le braccia, possibilmente ballando. A questo scopo vi offriamo il mix di oggi.

Rais è uno dei DJ resident del Kode_1 di Putignano (BA), uno dei locali preferiti da Noisey, che quest’anno ha partecipato al festival Locus Winter organizzando la sua festa di Capodanno alla Masseria Mavù di Locorotondo (BA) con Clap! Clap!, lo stesso Rais, Sgamo e Andrea Mi di Kode_1 e la crew Soul Solution. Siccome non tutti riusciranno a esserci, l’organizzazione è stata così gentile da mandarci un mix esclusivo che potremo ascoltare per portare la festa ovunque ci troviamo.

Il mix di capodanno di Rais è un affare intercontinentale che parte in America Latina con Kamixlo, passa per l’Africa, per le periferie delle grandi capitali europee e atterra nei projects americani di DJ Spinn. È una mezz’ora di ballo senza sosta perfetta per questo inverno eccezionalmente caldo.

Ascolta il mix qua sotto e acquista la prevendita per la festa di Locus Winter qui:



