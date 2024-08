Ravioli al sesamo nero

Porzioni: 25

Preparazione: 1 ora

Totale: 1 ora

Ingredienti

80 g di semi di sesamo nero, tostati

80 g di arachidi tritate

40 g di zucchero a velo

60 ml di miele

Un pizzico di sale

25 wrapper, i fogli di pasta per ravioli

i fogli di pasta per ravioli Ciotola d’acqua

**Per guarnire:

**

Latte condensato

Arachidi macinate

Semi di sesamo nero

Preparazione

1. Macina i semi di sesamo con il macinacaffè fino a raggiungere la consistenza di una polverina. Prendi una ciotolina media e mescola insieme il sesamo nero macinato, le arachidi, lo zucchero e il miele.

2. Usando le mani, crea 25 palline di ripieno. Lasciale riposare, nel frigorifero, su una teglia o un piatto. Saranno pronte quando si saranno indurite.

3. Adesso assembla i ravioli. Per ogni wrapper avrai 1 pallina di ripieno da posizionare esattamente al centro. Procedi inumidendo le dita nella ciotola piena d’acqua che avrai posizionato vicino a te, bagnando così leggermente il lato del foglio attorno al ripieno. Ripiega poi bene il foglio su se stesso e schiaccia tutt’attorno, per accertarti non si siano formate bolle d’aria. Chiudi il raviolo con le estremità del foglio, creando la classica forma a tortellino.

4. Prendi una pentola e riempila a metà d’acqua. Porta quindi a ebollizione e, con attenzione, lascia cadere dentro i ravioli. Cuoci a fuoco lento per 6-8 minuti, i ravioli saranno pronti quando galleggeranno. Lavora a gruppetti di ravioli, usando una schiumarola per tirare su quelli pronti.

5. Fai rotolare i ravioli ancora umidi nelle arachidi macinate, guarnendo poi con i semi di sesamo nero. Ricordati di servire con qualche spruzzata di latte condensato!