Sembra che stiano per fare una nuova serie su Daria

Tra i tantissimi reboot lanciati da MTV negli ultimi anni, da Jersey Shore a TRL a Yo! MTV Raps, finalmente torna anche lei, la più cinica tra tutte le protagoniste dei cartoni animati: Daria Morgendorffer. È l’Hollywood Reporter a dare la notizia, suggerendo che nella produzione potrebbero essere coinvolti altri partner, oltre a MTV.

La nuova serie su Daria sarà scritta da Grace Edwards, l’autrice di Unbreakable Kimmy Schmidt e Inside Amy Schumer. Secondo quanto dichiarato dal presidente di MTV, Chris McCarthy, la serie s’intitolerà Daria & Jodie e seguirà le avventure delle due inseparabili amiche inserite nel contesto della società contemporanea.

“Quella che Grace vuole raccontare è una storia diversa da quella che ricordiamo: Daria e Jodie affronteranno insieme vari temi di attualità e si scontreranno con la cultura moderna,” ha detto McCarthy all’Hollywood Reporter.

Il personaggio di Daria è sempre stato incline al commento sociale, anche se in passato la sua critica era solo velatamente politica. È sempre stata la classica ragazza degli anni Novanta, fa battute ciniche sui coetanei e si ribella ai valori della classe media suburbana proprio come tutti gli adolescenti. Sarà interessante capire come la serie lavorerà su un taglio più attuale, indispensabile per affrontare “quello che sta succedendo nella nostra società in senso ampio.” Oggi è praticamente impossibile distinguere tra quello che accade in Questo triste mondo malato—il programma TV preferito di Daria—e la realtà.

Cosa aspettarci quindi dai nuovi episodi? Angela Li, la preside del liceo frequentato da Daria, potrebbe lasciare il suo ruolo a Lawndale High e candidarsi alle elezioni locali con un partito populista. Forse Quinn, la sorella più giovane di Daria, potrebbe finalmente svegliarsi e mollare il Fashion Club per unirsi ai Socialisti Democratici d’America. O forse Kevin, il bullo della scuola, verrà finalmente incastrato e punito per le sue spacconate. Sono tutte possibilità.

Ma dove potremo vedere la serie? “Per mandare in onda Daria & Jodie, il sequel di un classico come Daria, sicuramente il posto migliore non sarebbe la TV,” spiega McCarthy, “ma penseremmo piuttosto a una partnership con un servizio di streaming on demand che ne valorizzerebbe lo storytelling, ci assicurerebbe maggiore flessibilità e risulterebbe più incisivo dei tradizionali canali via cavo.”

