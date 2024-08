Recensione: Aa. Vv. – Napoli Segreta Vol. 1

Sentite a me: il problema dell’estate non è tanto il caldo o dove andare in vacanza. Il problema è trovare il giusto sound per accompagnarla. Ovviamente, le “immondizie musicali” di battiatiana memoria che escono oggigiorno dalle radio non sono degne di accompagnare il relax delle vostre ferie, ma fortunatamente è arrivata la compilation che fa per voi.

Napoli Segreta nasce dopo anni di DJ set carbonari, misteriose tracce sparse qua e là, ricerche in mercatini impolverati dai quali è venuto alla luce un vero e proprio tesoro: tracce di disco napoletana anni Settanta/Ottanta, funk sintetico d’epoca, produzioni misconosciute e sotterranee per non dire totalmente oscure. Come minimo comune denominatore c’è la sperimentazione su un territorio musicale americano ribaltato e trasformato in “vesuviano” a tutti gli effetti, portando se vogliamo a un livello ancora più alto quello che abbiamo sempre conosciuto come “neapolitan power”.

Come non trasalire all’ascolto di pezzi paradossali quali “Sasà” di Oro, oppure “Follia” del mitico Giancarlo D’Auria? Impossibile non restare catturati dal groove e dal peculiare modo di approcciarsi al testo, veramente scoppiato, privo di limiti espressivi e particolarmente verace, davvero “intostreet” (non ce ne voglia Liberato).

Gli artefici di questa genialata sono i ragazzi di Famiglia Discocristiana, DNApoli e gli onnipresenti Nu Guinea, genialata nata tra amici e poi trasformata in patrimonio dell’umanità tutta, perché le pietre preziose non possono rimanere più di tanto nascoste sotto il materasso.

Napoli Segreta è una compilation che farà scuola. Napoli non è mai stata tanto attuale, nella sua eterna inattualità (se questa è la vecchia Napoli, forse Napoli è sempre nuova). E speriamo che, per quanto divulgata, ci sia sempre una Napoli Segreta dietro l’angolo: oggi ne abbiamo bisogno come non mai.

Nu Guinea, Mystic Jungle e Filippo Zenna saranno a Siracusa per Ortigia Sound System questo weekend con un imperdibile showcase Napoli Sound. Consulta la line up del festival su Noisey e acquista i biglietti sul sito del festival.



Napoli Segreta è uscita il 20 giugno per NG Records / Early Sounds.



Ascolta Napoli Segreta su Bandcamp:

