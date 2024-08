Recensione: Alessandro Cortini – Avanti

Alessandro Cortini, come suggerisce il nome, è italiano – nato a Bologna e cresciuto a Forlì, in particolare – ma dal 1998 vive a Los Angeles. Ha fatto un miliardo di cose ma, senza girarci troppo intorno, da qualche anno è in pianta stabile nella formazione dei Nine Inch Nails e, piacciano o meno, se Trent Reznor ti sceglie per suonare con lui significa che non sei proprio l’ultimo degli stronzi.

Oltre a questo ruolo di grande prestigio però, Cortini – che, possiamo dirlo, è uno dei migliori a livello mondiale a stare dietro i sintetizzatori – porta avanti anche la sua carriera solista, che dal 2013 a oggi ha già prodotto la bellezza di nove lavori, tra i quali il trittico Forse sulla notevolissima Important Records.

Questa è la volta di Avanti, esordio dell’etichetta The Point of Departure Recording Company, e si tratta di un album davvero bellissimo e impressionante. Cortini è partito dal ritrovamento di alcuni materiali audio e video della sua famiglia (vecchi VHS registrati con la telecamera, cassette della segreteria telefonica, registrazioni di vario tipo), risalenti più o meno al periodo della sua infanzia, per realizzare un disco basato appunto sulla memoria e sui ricordi, un lavoro di grande impatto emotivo.

Il live di questo progetto, che abbiamo avuto modo di vedere alla Santeria Social Club, unisce le sonorità del disco all’aspetto visuale fornito appunto dai filmati che dicevamo, nei quali si vede per esempio il piccolo Alessandro con la nonna, una nevicata nel suo paese, un viaggio in treno… e si è trattato di uno dei migliori spettacoli che abbiamo visto negli ultimi anni. Il disco, anche privato della componente visiva, riesce a mantenere quello spirito e a essere allo stesso tempo emozionante e impressionante (anche solo per la bravura del suo autore). Sicuramente tra i migliori lavori dell’anno.

Avanti è uscito il 6 ottobre per The Point Of Departure Recording Co.



