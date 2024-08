Recensione: Era Serenase – Crystal Ball

C’è una frase mega inflazionata di Luigi Tenco, che sicuramente almeno una volta nella vita qualcuno di voi ha sentito/riportato/tirato fuori dal cilindro anche solo per fare un po’ il gallo con gli amici. Una volta chiesero al cantautore perché scrivesse solo musica triste e la risposta fu: “perché quando sono felice esco”.

Ecco, venerdì è uscito l’album di Era Serenase, e penso che—per una volta—si possa ribaltare questa frase. Dunque, perché esiste Crystal Ball? Perché probabilmente Era Serenase erano presi bene quando si sono chiusi in studio. Crystal Ball è un ascolto piacevolissimo, un disco che nelle sue 11 tracce scorre in modo quasi unico, e che sin dai titoli mostra le proprie principali caratteristiche—e di conseguenza di chi lo ha scritto. Ora, per “preso bene”, non si intende una pacchianata tutta allegrona, di quella musica che ascolti per “spegnere il cervello”. Rimane il fatto che sicuramente con “Bitch Don’t Kill My Vibe”, Kendrick non si riferiva a questo disco. All’interno ci sono dei brani di una potenza incredibile, penso al “L’amore spiegato ad Alberto Angela”, o a “La morte spiegata ai bambini”. Direi che già i titoli siano abbastanza eloquenti da non farmi descrivere per filo e per segno cosa questi brani contengano.

Videos by VICE

Quando ero più (sigh) giovane e per la prima volta mi sono imbattuto in Sfera, il rapper del duo, rimasi stupito dalla sua capacità tecnica. Non nego che, la prima volta in cui mi disse (non mi ricordo se direttamente lui o se mi arrivò voce) che avrebbe sposato un altro progetto che in qualche modo si discostava dal rap come lo aveva sempre fatto, beh, un po’ storsi il naso e mi rammaricai. All’interno di Crystal Ball, invece, c’è tutto quello che un ascoltatore di rap potrebbe andar cercando—e non solo per i featuring di Albe Ok, Willie Peyote e Dutch Nazari—senza però sentirsi limitato e senza incorrere nel rischio di sentirsi dire “Oh zio, ma ascolti solo rap?”.

Ecco, non so cosa ci sia nell’aria in questo periodo, però il 2018 sembra essere l’anno dei duo, composti da una metà maschile e una femminile, che spaccano, mettono dentro un po’ di rap ma poi fanno dell’altro, ma fanno comunque il rap e alla fine parlare di un disco senza che tu lo abbia ascoltato è davvero una cosa infame. E alla fine se l’hai ascoltato, perché te ne devo parlare io? Ascoltalo, da bravo. Se poi te ne penti e ti piglia male, almeno puoi fare come Luigi Tenco, stare a casa e pubblicare un sacco di meme su Netflix & Chill che renderanno i tuoi social molto più divertenti. In ogni caso è una situazione win/win.

Crystal Ball è uscito il 20 ottobre per The Prisoner Records.

Ascolta Crystal Ball su Spotify:

Segui Noisey su Instagram, YouTube e Facebook.