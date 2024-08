Recensione: Father Murphy – Rising. A Requiem For Father Murphy

Non sono un gruppo facile i Father Murphy, non lo sono mai stati.

Sin da quando erano in tre, e partiti da territori più decifrabili sono approdati su Boring Machines facendo già qualcosa di alieno e con pochi riferimenti facilmente identificabili, un progetto davvero fuori dal mondo.

Il loro disco che ho preferito è quello del 2012, Anyway Your Children Will Deny It, l’ultimo in formazione a tre. In quel periodo anche i loro live erano davvero qualcosa di memorabile, come fortunatamente documenta per esempio questo video.

Ma il loro è stato un percorso di evoluzione continua, e se quello è l’album cui resto più legato è solo perché è stato compagno di infiniti ascolti e perché forse non sono riuscito a seguirli con altrettanta abnegazione nelle loro evoluzioni, ma anche il successivo Croce è un lavoro impressionante, soltanto ancora più ostico, ancora più oltre. I Father Murphy sono un gruppo cui bisogna abbandonarsi, e non sempre, non tutti, sono in grado di farlo fino in fondo.

Forse è anche per questo che Rising è il loro ultimo album, composto come un vero e proprio requiem per il progetto.

Ancora una volta stanno dove non c’è nessun altro. La loro cartella stampa parla di Swans, Suicide, Lydia Lunch, Xiu Xiu, Sunn O))) e Current 93 ma sono nomi che hanno senso quanto altri, hanno senso più a livello estetico e teorico che non strettamente musicale: si tratta di un progetto davvero unico, che ha finito per non somigliare a nient’altro che a se stesso, e questo è sicuramente un grande complimento.

Non vorrei infatti che tutti questi riferimenti a una presunta difficoltà del progetto facciano pensare a qualcosa di cervellotico e apprezzabile solo a livello teorico, qualcosa di non esattamente “bello”. Niente di più sbagliato: i dischi dei Father Murphy sono bellissimi. Tra coltri di suoni, pause (importantissime) tempistiche perfette, suggestioni e catarsi contengono anche lampi di bellezza assoluta, e sono tra i più affascinanti che possiate ascoltare tra quelli usciti negli ultimi quindici anni.

Addio Father Murphy, forse non vi abbiamo meritati fino in fondo.

Rising. A Requiem For Father Murphy esce oggi 20 aprile per Avant! Records e in USA per Ramp Local.



Ascolta Rising. A Requiem For Father Murphy su Spotify:

