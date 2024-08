Recensione: Helena Hauff – Have You Been There, Have You Seen It

Tempi moderni invasi dai software per fare musica, synth per cellulari e altri ammennicoli digitali: la produzione odierna difficilmente prescinde da questa cosa, poiché i suoni risultano nuovi, inediti, strappano subito l’applauso. Ma forse è più l’idea che noi ci facciamo di essi che altro, diciamocelo.

Perché, ad esempio, nel nuovo EP della producer tedesca Helena Hauff c’è una 808 che va a mazzetta, delle sequenze random di synth come piacciono a me, completamente deflagrate, che mi fanno immaginare lei che schiaccia due bottoncini e se ne va a farsi un buon caffè lungo. Insomma, tutte le influenze acid e Detroit sono indirizzate verso una visione singolare della faccenda e non come mero manierismo dovuto: 1) ai limiti delle macchine; 2) al peso specifico della storia che si portano sul groppone. No, anzi, qui c’è poesia lirica di grana grossa (la zozzeria sonora non manca), ma anche una leggerezza minimale come potrebbe esserlo il post bomba atomica, quando non si muove una foglia ma si sente che prima c’è stato un gran casino.

Il bello di tutto questo è che la sua musica è nonostante tutto specchio fedele della nostra era, in cui ci facciamo largo a gomitate cercando di uscire da questo retino per farfalle chiamato tecnologia. Lei, a colpi di bassoni scoreggianti, rappresenta proprio queste sgomitate, macchine che rifiutano di arrendersi al progresso, nello stesso tempo portando avanti un’evoluzione – seppur lenta – di una razza destinata ai “campi di sterminio che questa civiltà produce / senza tregua né pudore / mentre la gente dorme”, come diceva Milva.

Niente di nuovo sotto il sole? Forse, ma in assenza di sole al nuovo si sostituisce il buono. Avanti così, tanto “quello che sappiamo è niente”.

