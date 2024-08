Recensione: Jozef Van Wissem – Nobody Living Can Ever Make Me Turn Back

Eliminando qualsiasi suggerimento testuale o visivo collegato alla musica di Jozef Van Wissem, l’elemento lugubre e romantico che la permea potrebbe tranquillamente non venire percepito. Il suono del suo liuto ninna il pensiero, evocando immagini di un passato scomparso—saloni medievali, ozio nobiliare, spensieratezza mecenatesca. Invece, tra le melodie delle sue corde si celano riferimenti occulti, tremori, malattie. È musica sul ciglio tra la vita e la morte, tra il terrificante e l’ammaliante: basta trovarsi di fronte il teschio e la farfalla dell’artwork per rendersene conto.

I brani di Jozef splendono di una luce modesta, sfarfallano come la fiammella di una candela accesa in ricordo di un caro scomparso. “Golden Bells Ring In The Ears Of Earth’s Inhabitants” è portata avanti da un semplice giro di liuto in maggiore, e i rumori ultraterreni e sotterranei che la sorreggono sembrano quasi sussurri di un angelo invece che inviti al peccato dalle malebolge. Perché è quella la loro vera natura, come dimostra per esempio “Virum Illarium (Satanic Mass)”—un brano con un titolo degno dei migliori Candlemass, e un testo in latino che sembra uscire da sotto il cappuccio di un frate grinzoso dagli occhi di fiamma.

Trova una certa felicità romantica nella morte, Van Wissem, apponendo titoli come “The Empty Cup of Suffering” o “Our Bones Lie Scattered Before The Pit” a quieti momenti musicali che l’orecchio e la mente umani associano naturalmente a concetti come “pace”, “raccoglimento”, “estasi”. La musica di Van Wissem sembra volerci ricordare il nostro status di assurdi passeggeri dell’esistenza, precari sacchi di carne e ossa che cercano di trovare bellezza in una permanenza fittizia. E ci riesce splendidamente.

Nobody Living Can Ever Make Me Turn Back è uscito il 10 novembre per Consouling Sounds.

Vieni a vedere Jozef Van Wissem dal vivo in tour in Italia:

5/12 Recanati (MC) // Circolo Dong

6/12 Roma // Lanificio 159

8/12 Latina // Sottoscala 9

9/12 Schio (VI) // CsC

11/12 Bolzano // Chiesa Domenicana

12/12 Milano // Teatro dal Verme (con Ludovico Einaudi)

13/12 Milano // Teatro dal Verme (con Ludovico Einaudi)

