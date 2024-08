Abbiamo immaginato Kid Rock presidente degli USA

Kid Rock è uno di quei personaggi per cui l’opinione pubblica oscilla costantemente tra il disprezzo e il LOL, ma una cosa che siamo sicuri che nessuno proverà nei suoi confronti è stima o fiducia. Uno pensa che non ci sia nulla di peggio del fatto che Kid Rock si sia candidato al Senato degli USA, e invece c’è eccome: la candidatura era un espediente di marketing per promuovere il suo nuovo album, Sweet Southern Sugar.

Visto che non c’è alcun motivo per cui dovremmo parlare del disco di Kid Rock come se fosse effettivamente un album che qualcuno ascolta, vorrei usarlo come espediente narrativo per immaginare un mondo in cui non solo Kid Rock è entrato nel Senato degli Stati Uniti, ma, anzi, ha raggiunto la posizione di Comandante in Capo—uno scenario discronico in cui il tizio con la canottiera e la pelliccia è Presidente degli Stati Uniti d’America.

“GREATEST SHOW ON EARTH”

La cerimonia di inaugurazione: finalmente l’America ha il Presidente che merita. Le bandiere Sudiste sventolano.

“PO-DUNK”

Improvvisamente la pagina Wikipedia della musica blues recita che si tratta di un genere musicale inventato da John Wayne.

“TENNESSEE MOUNTAIN TOP”

Si tiene il primo Barbecue Presidenziale in un parco naturale sugli Appalachi. L’intero stato del Tennessee viene circondato da un cordone di milizie private, la cui divisa consiste in canottiera + pelliccia. Durerà tre mesi.

“I WONDER”

Un decreto presidenziale stabilisce che quella che finora è stata chiamata “razza caucasica” cambierà nome in “razza nera” e viceversa.

“AMERICAN ROCK’N’ROLL”

Un decreto presidenziale stabilisce che gli Stati Uniti d’America ora comprendono ogni luogo in cui sia sorto un McDonald’s. L’ONU protesta timidamente. Vladimir Putin fa le flessioni in un angolo ridendo.

“BACK TO THE OTHERSIDE”

Viene votata una mozione che ridefinisce il matrimonio come “il legame indissolubile tra un uomo e il suo pick-up”.

“RAINING WHISKEY”

Si tiene il secondo Barbecue Presidenziale, questa volta sul bayou in Louisiana. In tutto lo Stato non viene suonata una nota di musica per l’intera durata della cerimonia, dal 4 luglio al 15 agosto.

“STAND THE PAIN”

Un attentato terroristico sconvolge gli USA. Invece di tenere un discorso alla nazione, il presidente Rock e la sua band suonano questa canzone a canali unificati: “Quando ti sembra di non riuscire più a sopportare il dolore / Quando ti sembra non ci sia rimasto più nulla da fare / Abbassa la testa e non ti fermare”. Diventa il singolo più venduto di tutti i tempi.

“SUGAR PIE HONEY BUNCH”

Si viene a sapere che i membri dei partiti di opposizione sono stati deportati su un’isola tropicale. In quello che non si capisce se sia un gesto di magnanimità o di perverso sadismo, l’unica attività che gli esiliati possono svolgere sull’isola è il golf.

“GRANPA’S JAM”

Il mandato presidenziale di Kid Rock si conclude e lui, forte della consapevolezza di aver cambiato radicalmente il mondo, si ritira a vita privata, ma non prima di aver diffuso in ogni edificio pubblico questa canzone in repeat per il suo ultimo mese di reggenza.

Sweet Souther Sugar è uscito il 3 novembre per Top Dog.

Ascolta Sweet Southern Sugar su Spotify:

