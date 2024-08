Recensione: Lorenzo Senni – XAllegroX/The Shape of Trance to Come

Lorenzo Senni è un’eccellenza italiana. Che fa molto ridere come frase, però è un dato di fatto che si tratta di uno che è arrivato a pubblicare per L’Etichetta di musica elettronica più grossa/famosa/prestigiosa al mondo pur venendo dal nostro contesto provinciale, e che ci è riuscito semplicemente essendo molto bravo e facendo una roba diversa, interessante e particolare.

Il suo lavoro negli ultimi anni si è concentrato su quella che ha definito pointillistic trance, cioè una musica destrutturata, che parte dalla trance, ne isola alcuni elementi (in particolare il build up melodico, privo di cassa, che tradizionalmente era il preludio all’esplosione) e lavora ossessivamente su quelli.

Videos by VICE

In questo nuovo singolo, se “XAllegroX” si mantiene su quei territori, con “The Shape of Trance to come” (vi dobbiamo fare notare pure noi la citazione di Ornette Coleman? O forse dei Refused?) li supera, giocando con vari effetti e trasmettendo un senso di divertimento abbastanza inedito nei suoi lavori. Senni infatti dichiara di non essere uno che si diverte in studio, che il lavoro gli dà molte soddisfazioni, gli piace, lo ama, ma che il momento della composizione in studio non è per lui una cosa propriamente divertente, piacevole. In questo pezzo—che forse l’entusiasmo del momento ci fa pensare che possa essere il suo migliore—, invece, per la prima volta sembra trasparire un senso di giocosità molto umano, che ci fa propendere per considerare questa nuova uscita come un vero e proprio passo avanti, un miglioramento e non soltanto una variazione sul tema.

Forse non è nemmeno così, forse il divertimento ce lo sente soltanto l’ascoltatore e non c’è stato nulla di divertente nella gestazione di questo pezzo, ma del resto non è proprio quello di creare un qualche tipo di illusione nel suo fruitore uno degli scopi finali di qualsiasi creazione artistica?

Quello di cui siamo sicuri è che, finché il musicista di Cesena e la sua fedele Roland JP-8000 continueranno a evolvere e migliorare, il fatto che stia lavorando da molti anni intorno allo stesso concetto non sarà un peso ma un valore aggiunto.

Anche se adesso aspettiamo il disco punk hardcore.

XAllegroX/The Shape of Trance to Come è uscito il 29 settembre per Warp.

Ascolta XAllegroX/The Shape of Trance to Come:

Segui Noisey su Instagram e Facebook.