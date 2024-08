Recensione: Method Man – Meth Lab Season 2: The Lithium

“My flow ever lasting / My lines never lacking / Even on Christmas Eve, I out rhyme whoever rappin”. Anche a Natale Method Man è leggenda e non si discute, si ama. Come al solito ci lascia sotto l’albero grande flow di potenza, duro sulle rime, attitudine ineccepibile, la solita grande classe.

È un disco attesissimo tra l’altro, uscito dopo troppi ritardi, una specie di parto infinito, e se ne sentiva davvero il bisogno. Però, ecco, una volta usciti dal discorso “leggenda” ci viene il dubbio che se ci fosse stata un’altra produzione ci saremmo trovati di fronte a qualcosa di davvero potenziato. Chiariamoci, non è che siano brutte basi, ma sono ancorate a un sentire che è evidentemente Nineties.

Videos by VICE

Ovvio, il suono in generale è quello ripulito di oggi, ma si percepisce una specie di presa di posizione molto precisa, ostinata e contraria, tipo ho 50 anni e non mi cacate il cazzo, non cambio. Anche l’idea di inserire degli skit tipo spot pubblicitari in mezzo ai pezzi è abbastanza vetusta, considerato che oramai la TV la gente la usa come posacenere. Ma premiamo la coerenza, anche perché 22 brani al giorno d’oggi sono un bel mattoncino, per cui è proprio un disco senza compromessi, che se ne frega di tutto e di tutti, dalle mode ai brand.

D’altronde quando si va in guerra la forma non serve a un cazzo, serve il contenuto, ovvero i proiettili. E in questo caso Method Man, con le sue rime, è una mitragliatrice umana di cui abbiamo bisogno.

Meth Lab Season 2: The Lithium è uscito il 14 dicembre per Hanz On.

Ascolta Meth Lab Season 2: The Lithium su Spotify:

TRACKLIST:

1. Intro

2. Kill Different feat. Hanz On, Raekwon

3. Eastside feat. Intel, Snoop Dogg

4. Commercial Break (Interlude)

5. Grand Prix

6. Commercial Break (Impractical Jokers Pranks)

7. Drunk Tunes feat. Noreaga, Joe Young, Mall G, Jessica Lee Lamberti, Deanna Hunt

8. Emergency Forecast (Thotti Gotti Weather Report)

9. Wild Cats feat. Redman, Streetlife, Hanz On

10. The Lab feat. Spank

11. Bridge Boys feat. Roc ‘Heltah Skeltah’, Kash Varrazano

12. Back Blockz feat. Freak, Cardi Express, Youngin

13. Ronin’s feat. Hanz On, Cappadonna, Masta Killa

14. Commercial Break (Impractical Jokes ”Torture”)

15. Two More Mins

16. Commercial Break (Thotti Gotti “Pussy On Soundcloud”)

17. SI Vs. Everybody feat. Apocalipps, Iron Mike

18. Lithium feat. Sheek Louch, Hanz On

19. P.L.O. (Remix) feat. Hanz On, Hue Hef, Streetlife, Lounge Lo

20. Killing The Game feat. Pretty Blanco

21. Yo feat. Hanz On, Streetlife, Apocalipps

22. Outro

Segui Noisey su Instagram e su Facebook.