Il nuovo ‘Shadow of the Colossus’ è talmente figo che ci fa dimenticare l’originale

Adoro la versione rimasterizzata appena uscita di Shadow of the Colossus, per le stesse ragioni per cui la critica ha amato la versione originale, uscita nel 2005. Racconta una storia epica senza parole, mi spinge a riflettere e preoccuparmi per gli stessi mostri che devo sterminare e deforma la mia percezione come niente altro, chiedendomi di scalare bestie enormi che fungono da livelli di gioco ambulanti.

Il remake del classico per Playstation 2, disponibile ora su Playstation 4, fa tutto quello che un buon remaster deve fare. Aggiorna le grafiche, smussa gli angoli più rigidi e resta fedele all’anima dell’originale. Dopo 12 anni e diverse varianti adattate a diversi sistemi, questa è la versione decisiva di Shadow of the Colossus. Fa un lavoro fantastico — non riesco a pensare perché mai qualcuno tornerebbe a giocare alla prima edizione.

E questo è strano. In linea di massima, il punto di un remake come questo è celebrare un gioco ormai invecchiato in un’industria che tende ad andare oltre e dimenticare, ma in un certo senso ottiene il risultato opposto: Shadow of the Colossus è talmente migliore dell’originale che cancella alcuni degli aspetti più importanti di cosa l’ha distinto all’inizio. Il gioco è bellissimo, ma è privo del contesto che ha reso l’originale una pietra miliare.

Shadow of the Colossus 2018

In caso — come me — non abbiate mai giocato all’originale, Shadow of the Colossus era un gioco d’azione sviluppato da Team Ico e pubblicato per Playstation 2. Il giocatore controlla un vagabondo armato di spada, che cerca di riportare in vita una principessa morta. Per farlo, suggella un patto con una figura inquietante e parte alla caccia di enormi colossi dispersi per un panorama desolato e bellissimo. È semplice, commovente e fa uno strano effetto.

Ho sempre voluto giocare a Shadow of the Colossus, ma per qualche ragione non l’ho mai fatto. Il che mi mette in una strana posizione. Ho solo giocato alla nuova versione. Ho mai davvero giocato al classico Shadow of the Colossus che tutti esaltano, o ho solo giocato all’interpretazione dello stesso fatta dagli sviluppatori di Bluepoint?

Shadow of the Colossus 2005

Questa nuova versione non è un remaster o un remake, non in senso proprio. “Remaster” è un termine preso in prestito dall’industria dell’audiovisivo, dove gli studios alle volte puliscono e rifanno la color correction a pellicole o nastri originali che erano prima solo disponibili in VHS o DVD e le ripubblicano ora, in formati di qualità superiore. Bluepoint aveva già fatto un remaster di Shadow of the Colossus per la PS3 e la PS4 in edizioni che hanno aggiornato il gioco a formati schermo più ampi e hanno fissato il frate rate dell’originale — notoriamente incostante — a 30 frame al secondo.

Non è neanche un remake nel modo in cui la versione di Dawn of the Dead del 2004 lo è della versione di Dawn of the Dead del 1978 — perché un remake re-immagina un materiale originale, ma questa versione non aggiunge niente di nuovo sul tavolo.

È una versione ricostruita, da cima a fondo, di Shadow of the Colossus. La colonna sonora originale è stata ri-registrata, ci sono nuove componenti grafiche, uno schema di controllo messo a punto, nuovo design delle luci e una lista di migliorie tecniche che fanno sì che questo gioco arrivi dove il team originale avrebbe voluto arrivare, ma non ha mai potuto per via delle limitazioni hardware della PS2.

È una sorta di “remaster” che è senza precedenti per il medium dei videogiochi. I film classici vivono per sempre. Sono spesso rifatti, ma storici e appassionati di cinema fanno di tutto per preservare gli originali. Nessuno — fatta eccezione per Gus Van Sant — realizza remake di classici del cinema inquadratura per inquadratura. Non ha senso. Dopo oltre 60 anni, The Night of the Hunter è ancora un film potente.

I giochi sono diversi. Sarebbe un incubo per me giocare allo Shadow of the Colossus originale ora. Dovrei trovare una PS2 che funzioni, una copia fisica del gioco, attaccare la vecchia console alla mia TV con un cavo composito, che alcuni nuovi modelli non hanno neanche più. E perché dovrei farlo, quando posso scaricare questa versione moderna e “migliore” del gioco sulla mia PS4?

Una delle ragioni è che il contesto ha la sua importanza. Il primo Shadow of the Colossus si è guadagnato un punteggio di 91 su metacritic, nonostante due ovvi difetti: strani controlli e terribile frame rate. “È una delusione che l’esecuzione tecnica non sia perfetta in tutto e per tutto. È soprattutto colpa del frame rate incostante,” ha scritto Brad Shoemaker nella sua recensione del 2005 su Gamespot, dove ha assegnato un 8.7 al gioco.

In un certo senso, la cosa rende il gioco originale un risultato più significativo perché è riuscito a diventare un classico nonostante i difetti. Era ambizioso — un gioco più grande della console su cui ha debuttato. Il remake ha un aspetto di gran lunga migliore del primo, ma non è niente di diverso da qualsiasi altro gioco di buona qualità oggi. Niente aveva l’aspetto o dava le sensazioni di Shadow of the Colossus ai tempi. Il remake, elimina tutti quei difetti.

Chi si occupa di archivio videoludico in posti come The Video Game History Foundation conserverà l’originale, ma chi vorrà mai giocarci, fatta eccezione per gli accademici? Col passare del tempo, ho paura che questo remake diventerà la versione definitiva per la maggior parte dei giocatori, molti dei quali non avranno idea di quanto era rivoluzionario e strano quello del 2005. Il contesto è perduto. E non è la prima volta.

Il remake del 2002 di Resident Evil è più amato dell’originale del 1996. Sviluppato prima per GameCube, il remake ottiene sempre valutazioni migliori dell’originale sulle liste dei migliori giochi di Resident Evil fatte dai critici. È stato anche rimasterizzato nel 2015 e fatto uscire per PC e per il mercato console, finendo per diventare il titolo digitale più venduto di Capcom. Se volete giocare all’originale Resident Evil, dovreste scegliere il remaster o il remake.

Non tornerò mai a giocare all’originale Shadow of the Colossus. Le grafiche belle sono troppo seducenti per me, come un po’ per tutti. Questa nuova versione è l’esperienza di cui mi ricorderò, ed è un’esperienza incredibile, ma nel profondo so che non è quella giusta per capire l’impatto che Shadow of the Colossus ha avuto al tempo.

