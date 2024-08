Recensione: Post Malone – beerbongs & bentleys

Post Malone ha praticamente chiuso i battenti su qualsiasi discussione critica della sua musica in un’intervista rilasciata lo scorso novembre a una testata polacca. Le sue esatte parole: “Se cerchi i testi, se vuoi piangere, se vuoi pensare alla vita, non ascoltare hip-hop. Ci sono canzoni hip-hop bellissime in cui si parla di vita, si sputa roba vera, ma ora come ora non c’è molta gente che lo fa. Quando voglio piangere, quando voglio sedermi e piangere un po’, ascolto Bob Dylan”.

Non c’è davvero nulla da dire di Post Malone se non che la sua musica è forse la cosa più 2018 che potete ascoltare oggi, e che il suo merito è quello di aver colto alla perfezione lo spirito del tempo che vive. La sua è musica senza la minima pretesa se non quella di intrattenere, e ci riesce usando beat tanto rigogliosi quanto meccanici, giardini sospesi sulle cime di grattacieli. A colorare il loro verde e il loro grigio c’è quel fiore di voce che si ritrova e usa per intonare melodie su melodie, le vocali come liquidi cristallini. Non dice niente di interessante, quella voce, ma lo dice bene. Anzi: lo dice in modo piacevole. Ascoltare Post Malone è come partecipare all’incontro di boxe più dolce della tua vita. Puoi anche cominciare sulla difensiva, ma prenderai tante di quelle carezze vocali che finirai stremato e felice, senza un pensiero in testa.

Alla luce di questo difficile, se non impossibile, stabilire i rapporti di qualità e importanza tra i pezzi che compongono beerbongs & bentleys. Perché “Otherside”, “Rich & Sad”, “Candy Paint” e “Zack and Codeine” non dovrebbero avere il successo assurdo che hanno avuto “rockstar” e “Psycho”? Soprattutto “Otherside”, forse il momento migliore dell’album dato che è l’unico brano della carriera di Post in cui canta in modo così espressivo da riuscire a tirare fuori un pezzo malinconico in cui sembra veramente coinvolto?

Il problema, o il pregio, di Post è proprio questa sensazione di distacco e spensieratezza che traspare dalla sua voce artistica: c’è chi si diverte a navigare un mare in tempesta e chi, come lui e i milioni di ragazzi e ragazze che lo ascoltano, preferisce abbandonarsi a una pacifica corrente. Nei rari casi in cui questa si interrompe, o con un’insipida ballatina acustica (“Stay”) o con generico g-funk pettinato (“Same Bitches”), l’impressione di mielosa quiete si fa più vaga. Ma non rischia veramente di perdersi, sorretta da una tracklist lunga come il più confortevole delle apocalissi possibili.

Sempre in quell’intervista, Post diceva che ascolta hip-hop ogni volta che vuole divertirsi, pensare positivo. “Penso che l’hip-hop sia importante perché unisce la gente, è un modo per essere felici assieme”. Proprio questa è la chiave del successo di beerbongs & bentleys: non sfida l’orecchio, non richiede all’ascoltatore di confrontarsi con qualcosa che non conosce, non dice nei suoi testi nulla di significativo, non da fastidio a nessuno. Si concentra solo sull’essere piacevole, riuscendoci.

beerbongs & bentleys è uscito venerdì 28 aprile per Republic / Universal.

Ascolta beerbongs & bentleys su Spotify:

Tracklist:

1. Paranoid

2. Spoil My Night (feat. Swae Lee)

3. Rich & Sad

4. Zack and Codeine

5. Takin’ Shots

6. rockstar (feat. 21 Savage)

7. Over Now

8. Psycho (feat. Ty Dolla $ign)

9. Better Now

10. Ball For Me (feat. Nicki Minaj)

11. Otherside

12. Stay

13. Blame It On Me

14. Same Bitches (feat. G-Eazy & YG)

15. Jonestown (Interlude)

16. 92 Explorer

17. Candy Paint

18. Sugar Wraith

