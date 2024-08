Recensione: Rejjie Snow – Dear Annie

Questo disco ha una cosa che lo rende molto contemporaneo: è praticamente una playlist dalla quale ognuno potrebbe scegliere i suoi pezzi preferiti. Venti pezzi infatti sono decisamente troppi e in questo caso troppo vari per considerarlo davvero un album compiuto e da ascoltare dall’inizio alla fine, ma del resto avevamo già scritto di questa tendenza e delle sue motivazioni.

Intendiamoci, il disco è a tratti davvero molto bello, un compendio di un sacco di black music contemporanea e non, e in alcune cose ricorda da vicino Frank Ocean, che per quanto mi riguarda è assolutamente un gran complimento.

Il problema è che forse sarebbe servito qualcuno che aiutasse a fare una scrematura (per quanto mi riguarda due brani che avrei sicuramente escluso sono “LMFAO” e “Charlie Brown”), e facesse tagliare al buon Rejjie almeno cinque pezzi dal risultato finale. Così invece ci sono alcuni singoli momenti davvero memorabili ma davvero troppa roba per non sembrare un po’ un pasticcio tenuto insieme con lo spago, più che quella grande retrospettiva di cui parlano alcune recensioni.

È vero però che in questo modo ciascuno potrà crearsi l’album come gli pare, e in questo – come dicevamo – il disco è molto contemporaneo e adatto alle modalità di fruizione della musica che sempre più stanno prendendo piede con il digitale, lo streaming e tutti questi amici di noi ggiovani.

Un’altra cosa sicura è che questo esordio sulla lunga distanza conferma un vero talento, magari da alcuni punti di vista ancora un po’ acerbo e non perfettamente indirizzato, ma che lascia per il futuro la speranza di poter regalare grandi cose, forse anche grandissime.

Dear Annie è uscito il 12 febbraio per BMG.

Ascolta Dear Annie su Spotify:

TRACKLIST:

1. “Hello”

2. “Rainbows”

3. “The Wonderful World of Annie”

4. “23” Feat. Caroline Smith

5. “Pink Lemonade” Feat. Cam O’bi

6. “Skinny Jasmine Intermission”

7. “Mon Amour”

8. “Oh No!” Feat. Dana Williams

9. “Spaceships” Feat. Ebenezer

10. “Egyptian Luvr” Feat. Aminé and Dana Williams

11. “The Ends” Feat. Jesse James Solomon

12. “Room 27” Feat. Dana Williams

13. “Désolé”

14. “The Rain” Feat. Cam O’bi and Krondon

15. “Skateboard P Intermission”

16. “Lmfao”

17. “Bye Polar”

18. “Charlie Brown” Feat. Anna of the North

19. “Annie” Feat. Jesse Boykins III

20. “Greatness” Feat. Micah Freeman

