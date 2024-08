Recensione: Superchunk – What A Time To Be Alive

Cominciamo con un po’ di storia per i lettori più giovani: i Superchunk sono uno dei gruppi storici dell’indie rock più genuino, quello fatto di ragazzi bianchi annoiati e scazzati che si chiudono in un garage a suonare musica con le chitarre distorte tra punk e power-pop, registrato in maniera abbastanza zozza. Vengono dalla scena di Chapel Hill, hanno esordito sulla storica Matador per poi fondare la Merge (che nel frattempo è diventata una delle più importanti etichette indipendenti americane – tre nomi? Neutral Milk Hotel, Magnetic Fields e Arcade Fire) con la quale si sono poi sempre autoprodotti. Si sono vissuti in pieno gli anni Novanta, e il loro capolavoro è probabilmente No Pocky For Kitty, uscito nel 1991 e prodotto da Steve Albini.

Non si sono mai sciolti davvero ma, dopo un decennio di grande prolificità, dal 2001 al 2010 non hanno pubblicato veri e propri album; questo What A Time To Be Alive è invece ormai il terzo dopo il ritorno in studio.

Ora tocca dire com’è il disco, e la questione è spinosa. Perché è allo stesso tempo un disco molto ben fatto, forse leggermente troppo pulito per i miei gusti ma con buone canzoni e una carica e un’urgenza invidiabili per una band in giro da trent’anni, ma è anche un disco che difficilmente può parlare a quelli che non sono già “i convertiti”, i fan della band e del genere. Un genere che ormai non è più quello dei giovani ma quello dei loro genitori. È un disco che parla a chi ha abbondantemente superato i quaranta e ora dalla musica non vuole altro che qualcosa da mettere sul piatto nel weekend e che gli ricordi quando di anni ne aveva venti. Vedete voi se è una cosa che fa per voi o meno.

Io, che di anni ne ho trenta e sto a metà tra i padri e tra i figli, non credo lo ascolterò più, però se passano da queste parti mi sa che li vado a vedere volentieri.

What A Time To Be Alive esce domani, 16 febbraio, per Merge.



Ascolta il singolo “Erasure” su YouTube:

TRACKLIST:

1. What a Time to Be Alive

2. Lost My Brain

3. Break the Glass

4. Bad Choices

5. Dead Photographers

6. Erasure

7. I Got Cut

8. Reagan Youth

9. Cloude of Hate

10. All For You

11. Black Thread

