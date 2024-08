Recensione: The Pains of Being Pure at Heart – The Echo of Pleasure

Ti è mai successo di rimanere fissato con una canzone per settimane o addirittura mesi? Per tutto il tempo non puoi fare a meno di pensare che si tratti della musica più meravigliosa mai composta, che le tue orecchie non avranno mai più bisogno di altro. Addirittura tenti di ascoltare qualcosa di diverso, quello che ti suggeriscono i tuoi amici o la nuova hit della settimana, ma non c’è nulla da fare, il tuo cervello le rigetta. È quello che è successo ai The Pains of Being Pure at Heart con “Just Like Honey” dei Jesus & Mary Chain. Per loro è totalmente impossibile pensare a qualcosa che non abbia il pattern ritmico di “Be My Baby”, un etereo wall of sound sintetico e dolci voci sussurrate.

Ok, forse sto esagerando e la descrizione qua sopra si può applicare solamente alla traccia di apertura, “My Only”. Per il resto il disco si sposta in territori pop-rock (perché nessuno usa più l’espressione pop-rock?) che ricordano le recenti avventure pseudo-disco degli Arcade Fire mescolate con l’afflato epico degli ultimi Coldplay, senza mai perdere il gusto per i morbidi wall of sound a tinte pastello di cui sopra.

La verità è che se chiudo gli occhi, invece dell’immagine hipster-goth che la band ha sempre cercato di comunicare, quello che vedo sono scenari da video pop marginale anni Novanta, sai quelle cose che quando sono uscite non piacevano a nessuno ma che ora spopolano nelle serate revival, tipo “You Get What You Give” dei New Radicals. Questo quando non rivivono i fantasmi di un britpop fuori tempo massimo o, con “Stay”, non si lanciano in un ballatone lacrimoso identico a tutti gli altri ballatoni lacrimosi di questa terra.

Questo è un disco che è stato composto con in mente un’idea estetica e di suono più che per effettiva urgenza espressiva, e io sono fermamente convinto che non ci sia più spazio per musica di questo tipo nel 2017.

The Echo of Pleasure è uscito il 1 settembre per Painbow Music.

Ascolta The Echo of Pleasure:

