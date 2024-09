Dentro l’Happy Meal House, la più grande collezione di cimeli da fast-food del mondo

Benché sia diventato un “serio collezionista di gadget dei fast food” addirittura negli anni Ottanta, Percival R. Lugue non aveva mai pensato che il suo hobby l’avrebbe reso famoso in tutto il mondo. Ma tutto è cambiato quando un suo amico è andato a trovarlo e ha visto la sua incredibile collezione.

“È da non crederci! È una collezione enorme, da record” disse l’amico. Il commento l’ha portato poi a contattare il Guinness World Records per cercare di diventare famoso in tutto il mondo. Ed è così che, nel 2014, Lugue è diventata la prima persona a veder riconosciuto il proprio record relativo alla più grande collezione di giocattoli da fast-food, con i suoi 10.000 pezzi.

Videos by VICE

Fotografia per gentile concessione di Percival R. Lugue

Quasi sette anni più tardi, ha raccontato a VICE che la sua collezione è praticamente raddoppiata. “Sono piuttosto sicuro di avere ormai più di 20.000 oggetti,” afferma. Il suo fervore collezionistico, insomma, non è per niente svanito.

“Non penso di poter passare da un fast food senza prendermi un giochino. Non è qualcosa di negoziabile,” afferma ridendo Lugue. Dopo così tanti anni, ha sviluppato un metodo piuttosto efficiente per ottenere i giochi senza pesare sul portafoglio e sulla dieta.

“Invito i miei amici a uscire con me,” dice. “Usciamo per pranzo, ad esempio, e in una sola sessione riusciamo a completare tutto il set di giochi, senza che io sia costretto a mangiarmi da solo tutto il cibo del fast food.”

E sebbene alcuni fast food nelle Filippine non siano più generosi quanto una volta in materia di giochi, McDonald’s e Jollibee continuano invece a lanciare nuovi gadget ogni mese, e regolarmente Lugue continua a collezionarli.

Lugue ha cinquant’anni e vive a Pampanga, una provincia a nord di Manila. Adora questo tipo di giochini e li colleziona da quando aveva 5 anni. Il cimelio più vecchio è un set di Braccio di Ferro degli anni Ottanta.

“Mi ricordo di essermi chiesto se era davvero il caso di continuare con la mia collezione,” dice, aggiungendo anche che gli oggetti più a buon mercato erano comunque troppo costosi per il suo budget da studente. “Ma dopo aver comprato quel set di giocattoli di Braccio di Ferro da Jollibee… be’, il resto, come si suol dire, è storia.”

Bluto dal set di figuirine di Jollibee dedicato a Braccio di Ferro

Mentre la sua collezione cresceva rapidamente, diventava sempre più difficile per lui e la sua famiglia—inclusi i genitori, fratelli, sorelle e nipoti—continuare a vivere nella loro casa.

“La casa era sostanzialmente piena fino all’orlo, e ogni suo anfratto ospitava un pezzo della collezione,” dice. “Era diventato quasi impossibile camminare in giro per casa; erano disseminati ovunque.”

Dunque, a gennaio del 2014, Lugue e la sua famiglia hanno deciso di costruire un’altra casa, separata, per la sua collezione. Quando hanno completato la costruzione, Lugue ha intravisto una silhouette familiare: quella dell’Happy Meal di McDonald’s. Per questo, l’ha ribattezzata affettuosamente la Casa dell’Happy Meal.

La Casa dell’Happy Meal di Percival R. Lugue

“È molto vicina a casa nostra. Adoro andarci perché mi riporta a galla tanti bei ricordi,” sottolinea Lugue.

Dentro la casa a tre piani, i giocattoli di Lugue sono disposti lungo i muri e impilati su ogni angolo e superficie. La casa non fa altro che renderlo felice, “È come andare nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka,” dice.

Una parte della collezione

“In pratica, è l’arazzo della mia vita. Ogni giocattolo rivela molto delle mie esperienze di vita,” afferma.

Una parte dei giocattoli della collezione di Lugue. Collage: VICE

Una parte dei giocattoli della collezione di Lugue.

“Semplicemente mi piacciono i cartoni animati e credo che questi personaggi abbiano in qualche modo avuto un impatto importante sulla mia vita. Sono riusciti ad aggiungere valore e significato. Non si tratta di soli disegni o animazioni… li considero veri e propri amici.”

La maggior parte della collezione comprende giocattoli e pupazzi dalle Filippine, ma si sta sempre più allargando ad altre parti del mondo, grazie agli amici che gli portano regali di ritorno dai loro viaggi. Ma quali sono i più importanti?

Lugue ne prende uno molto prezioso per lui e spiega: “questo, preso su eBay”, quando ha pagato circa 35 euro per alcuni pupazzetti di Dennis la Minaccia provenienti dalla Francia. Li ha comprati nonostante il prezzo oneroso perché sembravano notevolmente diversi da quelli che già possedeva.

Lugue è affascinato anche dalle sottili differenze tra le varie scatole di Happy Meal in giro per il mondo, e ha persino trasformato un’intera parete della sua Happy Meal House in una vetrina.

Le scatole degli Happy Meal

Il più grande giocattolo della sua collezione è un peluche di una mucca di un Chick-fil-A, alto più o meno 2 metri.

Un giocattolo del Chick-fil-A. Collage: VICE

Ma quello più speciale di tutti è un piccolo pupazzo di Hetty Spaghetti, che ha comprato con sua madre quando era molto più giovane. Lugue ricorda con particolare affetto di aver assillato sua madre per andare da Jollibee e riuscire a prenderne uno. E nonostante la madre all’inizio gli avesse detto che aveva fin troppi giochi, alla fine cedette davanti alla passione del figlio. I due pranzarono insieme, mentre Lugue teneva stretto in mano il suo nuovo gioco, con un sorriso enorme dipinto sul volto.

“Ho visto negli occhi di mia madre la felicità, una felicità genuina nel vedermi contento,” conferma Lugue. “Quello specifico pupazzo è un testamento al supporto e incoraggiamento continui di mia madre nei miei confronti.”

Il pupazzetto di Hetty Spaghetti

E infatti fu proprio questo pupazzetto di Hetty Spaghetti a confortarlo quando la madre morì, un paio di anni fa.

“Quando ho visto quel giocattolo, e l’ho toccato, è stato come se venissi istantaneamente trasportato a quei momenti di felicità e serenità,” ricorda.

L’enorme amore di Lugue per questi gadget si interseca anche con la sua vita professionale. L’uomo lavora come artista in un quotidiano nazionale, dove crea strisce di fumetti giornaliere dedicate a un bambino i cui enormi giocattoli prendono vita. Gestisce anche un blog dove condivide regolarmente le storie dietro ai singoli pezzi della sua collezione.

Nemmeno la pandemia l’ha fermato, e la sua collezione continua a crescere. Ha fatto del suo meglio per farsi recapitare i pasti dei fast food direttamente in ufficio, gustandoli insieme ai colleghi. Ovviamente, ha insistito perché tutti chiedessero i giochi, insieme ai pasti.

Ha descritto questi ultimi giocattoli presi durante la pandemia come un “testamento” alla situazione, un capitolo ulteriore in quella collezione che lui chiama il “diario” della sua vita.

“Nonostante questa situazione anomala, siamo riusciti a creare una bellissima esperienza a partire da questo strano modo di condividere i pasti,” conclude.

Segui Koh Ewe su Instagram.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram