Buon Natale: le renne si stanno rimpicciolendo per il cambiamento climatico

Qualora vi capitasse di imbattervi in un cosiddetto negazionista climatico—quelle persone secondo cui il cambiamento climatico è solo frutto dell’immaginazione—, ci sono innumerevoli spunti su cui potete intavolare la discussione: GIF che riassumono perfettamente il picco disastroso raggiunto degli ultimi decenni dal riscaldamento globale, fotografie dell’Antartide che fanno venire le lacrime agli occhi, un documentario girato da Leo DiCaprio, per non parlare poi, ovviamente, dell’esperienza in prima persona delle popolazioni Inuit—a cui si sta letteralmente sciogliendo il ghiaccio sotto i piedi.

Nel caso in cui tutto ciò, sommato alla marea di studi scientifici disponibili, non bastasse a vincere un dibattito che rischia ora più che mai di prendere una piega apocalittica, c’è un’ultima carta che potete giocare per convincere i vostri dubbiosi interlocutori: la renna delle Svalbard.

Videos by VICE

Gli adorabili cervidi grigiastri delle regioni artiche e subartiche che sono diventati uno dei simboli principali del Natale nella cultura popolare occidentale si stanno infatti rimpicciolendo per colpa del cambiamento climatico.

Secondo uno studio presentato alla British Ecological Society (BES) a Liverpool e che ha paragonato lo sviluppo fisico delle renne nate negli anni Novanta e in quelle nate dopo il 2010, il valore medio della massa corporea di un animale adulto è diminuito del 12 percento in 16 anni. Secondo Steve Albon, ricercatore a capo dello studio che lavora presso il James Hutton Institute ad Aberdeen, in Scozia, il motivo principale all’origine del fenomeno è legato a un incremento delle temperature nelle zone che costituiscono l’habitat naturale delle renne, ad oggi 2,8°C più calde rispetto ai valori di inizio secolo.

Temperature più alte provocano un aumento delle piogge che, precipitando sulla neve, formano uno strato di ghiaccio e “impediscono alle renne di raggiungere i licheni, che rappresentano la componente principale della loro dieta durante l’inverno,” riporta il sito Phys.

Per quanto l’idea di una renna tascabile possa essere di per sé allettante, la perdita di peso degli animali non è solo un problema estetico, ma anche riproduttivo, e rischia di compromettere la sopravvivenza stessa della specie. Non solo il peso delle renne di oggi è inferiore a quello degli esemplari esaminati nel 1994, ma è anche sceso sotto la soglia d’allarme dei 50 kg per un animale adulto che, secondo le parole di Albon riportate dal Tribune, coincide con un declino generale della popolazione.

Non solo il peso delle renne di oggi è inferiore a quello degli esemplari esaminati nel 1994, ma è anche sceso sotto la soglia d’allarme dei 50 kg per un animale adulto

Oltre ad essere indicativo di una difficoltà a reperire nutrimento e quindi a una generale sofferenza della specie, infatti, un peso troppo basso implica anche una difficoltà a portare a termine le gravidanze o una tendenza a partorire cuccioli di renna troppo deboli.

Le ricerche di Albon si sono concentrate sulla sottospecie più minuta, detta “delle Svalbard” perché autoctona dell’arcipelago norvegese, ma il fenomeno non riguarda solo loro; giusto il mese scorso, infatti, Bruce Forbes, dell’Università di Lapland a Rovaniemi, in Finlandia, ha spiegato a New Scientist come gli inverni più piovosi dell’ultimo decennio abbiano causato la morte di più di 80.000 renne nella Russia Artica, con due picchi specifichi registrati nel 2006 e nel 2013. Le piogge abbondanti di queste due annate hanno formato uno strato di ghiaccio più spesso di quanto gli zoccoli delle renne possano spezzare per raggiungere i licheni sottostanti, causando delle vere e proprie stragi per carestia.

Un branco di adorabili renne vellutate che muoiono di fame non è un granché come cartolina di Natale, eh?