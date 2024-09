In questo bar cambogiano servono il caffè tra scorpioni e tarantole

Tarantole pelose rosa, tartarughe africane, draghi barbuti, rane sudamericane con le corna e scorpioni giganti oggi si affollano nella teca del caffè.

Se hai già esplorato in lungo e in largo le grandi città dell’Asia, o il nostro sito, c’è la possibilità che tu abbia già scoperto cos’è un pet cafe.

Videos by VICE

I cat cafe, dove il cappuccino viene servito con aggiunta di peli ma anche una dose di tenerezza gratuita, sono nati a Taiwan oltre vent’anni fa e oggi sono diffusi in tutto il mondo. A Seul, in Corea del Sud, nei bar ci sono più manguste suricate e procioni che freelancer. A Tokyo è del tutto normale prendere un caffè sotto lo sguardo inquisitore di un gufo.

In Cambogia, però, la mania del selfie non è ancora esplosa e la cultura del bar come luogo di ritrovo si sta diffondendo solo in questi ultimi anni, con la crescita dell’economia, e il conseguente aumento della capacità di spesa dei giovani della classe media. Ad oggi, però, i bar di Phnom Penh sono caffè piuttosto tradizionali: ci sono degli Starbucks, dei caffè indipendenti come Tini e i locali della deliziosa catena Brown, ma senza manguste suricate, gufi o scorpioni, solo esseri umani.

Per questo, il Reptile Café è davvero un posto unico. Aperto da poco, in una stradina secondaria nel quartiere del Mercato Russo, spartano ma sempre più popolare, questo bar sta lanciando un trend in città e il proprietario si prende estrema cura dei suoi clienti, per esempio piazzando una tarantola gigante sul piattino del caffè.

“In città non ci sono molti bar,” mi spiega Chea Raty, proprietario di 32 anni, mentre la tarantola fa un giro completo della tazzina davanti a me. “Volevo fare qualcosa di diverso.”

Se è per questo, Chea ha già vinto. Dietro di lui, una donna passeggia tranquilla per il locale con un serpente costrittore rosso e arancio attorcigliato al polso. Una giornalista del quotidiano locale The Phnom Penh Post accende il suo computer portatile seduta comodamente davanti a un grande pappagallo appollaiato su una sedia. Un altro cliente si gusta il suo frullato al mango mentre un pericolosissimo scorpione grande come la sua mano passeggia sul tavolo. “Vedi?” dice Chea mentre afferra la tarantola dalle zampe anteriori e la scuote un pochino, “Qualcosa di diverso.”

L’idea del Reptile Café nasce quattro anni fa, quando Chea, originario della provincia Banteay Meanchey nel nord-ovest del paese, inizia ad appassionarsi alle iguane in TV e ne acquista una da un trafficante a Poi Pet, al confine thailandese. Da sempre innamorato di lucertole, Chea vuole far conoscere ai suoi connazionali le iguane, non molto conosciute in Cambogia, e così apre il bar, mentre mantiene il suo lavoro nel settore delle telecomunicazioni.

Queste lucertolone sono già diffuse come animali domestici in diversi paesi, ma non in Cambogia. “La gente mi dice, ‘Sei pazzo? Perché non prendi cani e gatti?’” mi spiega Chea. “Ma per me le iguane sono animali adorabili.”

Avviata l’attività, Chea riesce a procurarsi facilmente iguane, serpenti e altri animali esotici tramite questo contatto a Poi Pet, che li fa entrare in Cambogia dalla Thailandia. E così da qualche bestiolina qua e là, mette su un esercito. Tarantole pelose rosa, tartarughe africane, draghi barbuti, rane sudamericane con le corna e scorpioni giganti oggi si affollano nella teca del caffè.

Ad arricchire la fauna del bar, ci sono anche dei pappagalli domestici portati da un cliente e provenienti dalla Thailandia. Le regole del posto sono abbastanza semplici, se Chea non ti assegna un animale appena ti accomodi al tavolo, sei libero di scegliere quello che preferisci. Forse l’ENPA non approverebbe questo posto, ma recentemente sono stati qui dei monaci, e se con la loro integrità morale e spirituale non si sono scomposti alla vista di questi lucertoloni, chi siamo noi per giudicare?

Il Reptile Café ha avuto discreto successo a Phnom Penh, dove prima che arrivassero gli animali esotici di Chea, le uniche bestie che circolavano nei bar erano gli scarafaggi. La stessa idea l’hanno avuta i proprietari dello Zoo Café, lì vicino, che nonostante la selezione bizzarra e variegata di animali—c’è un procione, qualche scimmietta e un piccola iguana—è un locale curato ed elegante, con piante sospese e muri variopinti. Chissà, forse Phnom Penh potrebbe diventare la nuova Seul o la nuova Tokyo, per quanto riguarda i pet cafe più bizzarri del mondo.

Ma che questo accada o meno, il Reptile Café continuerà di sicuro a rimanere un luogo unico in città. Nella sua location un po’ nascosta, il locale è un progetto un po’ spartano ma portato avanti con passione; sembra di essere nella cameretta del ragazzino bizzarro, piuttosto che in un luogo di ritrovo mondano.

Siamo ancora agli inizi, ma Chea ha grandi piani per il suo impero di rettili. Mentre mi alzo e sto per andare via, sparisce nel retro del locale e torna per mostrarmi una scatola con due piccole uova, che sembrano provenire direttamente dal set di Jurassic Park: Il regno distrutto.

Sono uova di geco. “Voglio promuovere i rettili qui in Cambogia,” spiega Chea. “Sto cercando di allevare le iguane per farle riprodurre—ho un maschio e una femmina. Mi piacerebbe aprire un grande allevamento.”

E poi ride mentre uno scorpione gigante attacca il mio obiettivo.

Reptile Café si trova a Phnom Penh. Lo trovi girando sulla Strada 167, tra la Strada 450 e la 173. Contatta lo staff su Facebook per maggiori informazioni.

Segui Jamie su Twitter: @jamiefullerton1

Quest’articolo è originariamente apparso su Munchies US.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram .

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanali.