ResERECTION: Come funzionano le protesi al pene

Negli Stati Uniti, le protesi peniene sono diventate una soluzione piuttosto comune alla disfunzione erettile—ovvero l’incapacità di un soggetto maschile di raggiungere o mantenere l’erezione. Nel paese, si calcola che questa condizione riguardi circa 30 milioni di uomini.

L’intervento consiste nell’inserimento di una protesi gonfiabile nei corpi cavernosi del pene. La protesi è collegata a una pompa di controllo, e quando il portatore vuole portare il pene in erezione deve solo gonfiarla.

La maggior parte dei pazienti è soddisfatta della protesi, ma c’è anche un 2-3 percento che si ritrova con infezioni che possono portare ad amputazioni o al decesso.



VICE è stata a Miami, in Florida, per parlare con uno dei maggiori esperti americani di protesi al pene e incontrare i pazienti che vanno da lui per tentare di risolvere il problema.

