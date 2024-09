Questa intelligenza artificiale crea i nomi per i bambini del futuro

Che nome dare a un figlio in arrivo è probabilmente una delle scelte più difficili e strazianti della storia dell’umanità. Nel libro Roots, scritto da Alex Haley, si legge che nella tribù di Kunta Kinte, in Gambia, non è permesso rivolgere la parola ai neonati finché non viene assegnato loro un nome.

Ecco una soluzione: schivate l’ansia e la responsabilità in un colpo solo e lasciate che sia un’intelligenza artificiale a decidere per voi. Nate Parrott, programmatore, designer e studente alla Brown University ha creato una rete neurale che mescola migliaia di nomi comuni per i marmocchi e li trasforma in nuove interpretazioni dal suono futuristico delle attuali opzioni plebee. Non solo i vostri figli avranno nomi nuovi, freschi e all’ultimo grido, ma saranno anche adatti al futuro alla Blade Runner che probabilmente li attende.

Parrott ha allenato una rete neurale—essenzialmente un sistema informatico che cerca di imitare il cervello e il sistema nervoso umani—per farle imparare 7.500 dei più comuni nomi per bambini d’America, e ha dato a ognuno di loro un codice numerico corrispondente. “Una volta ottenuto un modello in grado di tradurre i nomi nel loro codice corrispondente, ho potuto generare nuovi nomi, mescolarne di esistenti tra loro, fare matematica con i nomi e via dicendo,” ha spiegato in un post su Medium che descrive il processo per intero.

Immagine: Github

Con i nomi di bebé tradotti in numeri, Parrott è riuscito a fare addizioni e sottrazioni, persino moltiplicazioni, per creare nuovi nomi che si adattino bene a una persona che indossi un’uniforme a tuta intera e un paio di visori stile Google Glass. Pruliaa, Miirilid, Allora, Deredrd, e un seducente Nitnis sono solo alcuni esempi delle infinite possibilità che vi si prospettano nel momento in cui affidate la scelta del nome per vostro figlio a un sistema nervoso digitale. Il codice di Parrott è open-source, ma è necessario saper programmare almeno un po’ per usarlo.

Per quanto possa essere divertente, certi genitori vanno talmente in paranoia (e non del tutto senza ragione) davanti alla scelta del nome del proprio nascituro, che non è stupido pensare che alcuni di loro accetterebbero volentieri l’aiuto di una rete neurale per trovarne uno. Se non altro, l’intelligenza artificiale che inventa nomi per neonati potrebbe essere impiegata dagli scrittori di fantascienza che fanno sempre fatica a trovare nomi per i loro personaggi. Pensateci: “Aaort! Vieni a prendere la tua pillola giornaliera da 2.000 calorie. Poi andiamo a lobotomizzare quel cazzone.” Funziona a meraviglia.

Nel frattempo, Parrott ha dichiarato che se il suo post su Medium raggiunge i 1000 like, userà la IA per decidere il nome del suo primogenito. Un incentivo non da poco.