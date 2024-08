C’è stata una reunion nel camper di Breaking Bad

Breaking Bad è, forse, sotto diversi punti di vista, una delle migliori serie mai state scritte. Del perché ne avevamo già parlato tempo fa e avrebbe poco senso ricordarlo adesso—a meno che tu non abbia passato gli ultimi anni a produrre metanfetamine in un camper e non hai la minima idea di cosa stiamo parlando (ma anche in quel caso lo troveresti familiare).

Non è un caso, dunque, che a cinque anni dall’ultima puntata la serie generi ancora così tanto hype ogni volta che se ne parla. L’altro ieri, per celebrare il decimo anniversario della serie, i due attori protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul si sono incontrati e hanno girato un piccolo sketch a Los Angeles e internet è completamente impazzito.

Il video, realizzato da Omaze per una campagna di beneficenza statunitense per l’associazione Kid Campaign (che lotta con il bullismo) e il National Center for Missing and Exploited Children (che invece si occupa delle ricerche dei bambini scomparsi) è ambientato nell’iconico camper. Paul scopre che Cranston vive lì da anni—puzzolente, circondato da pollo fritto e incapace di lasciare alle spalle i giorni di gloria trascorsi a interpretare Walter White. Infatti, ciò che inizia come buffa reunion diventa una sorta di riflessione scura, nel senso più umoristico del termine, sulla fama e l’eredità.

Dopo aver ripetuto a memoria qualche frase di successo della serie i due vanno al punto dello sketch e chiedono di partecipare alla campagna di beneficenza spiegando che ai donatori verranno regalati dei gadget e la possibilità di essere estratti per una visita nel camper per cucinare “delle metanfetamine o la colazione” (questo punto non vale per i residenti in Italia, sorry*).

In ogni caso, se avete guardato il video e vi è venuta un po’ di nostalgia pare che nella nuova di Better Call Saul ci siano episodi dalla vita di Jimmy McGill all’epoca in cui è ambientato Breaking Bad. “Abbiamo un subplot che sfocia nel territorio di Breaking Bad,” ha dichiarato Vince Gilligan durante un’intervista con Entertainment Weekly. “Ci riporterà in quel mondo, o almeno in direzione del percorso che conduce nel mondo di Walter White. Non vedo l’ora che il pubblico ne possa godere.”

*Come recita il regolamento, i vincitori non possono infatti essere residenti di “BElgio, Cuba, Iran, Iraq, Italia, Corea del Nord, Singapore, Sudan, Siria o Thailandia. In alcuni paesi, la legislazione potrebbe limitare o proibire l’assegnazione di determinati premi o applicare ulteriori limitazioni alla partecipazione.”