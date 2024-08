Riassumi in 6 parole i peggiori incontri sessuali della tua vita – Per ragazze

Alcuni dicono che la pizza è come il sesso: anche quando è cattiva, è comunque sempre buona. Ma non è vero—quando il sesso non è buono può fare male ed essere davvero tremendo (cattivi odori, strani rumori, partner poco piacevoli). Molte donne ci hanno raccontato cose francamente raccapriccianti, quindi abbiamo deciso di scavare più in profondità e chiedere ad amiche e colleghe di raccontarci le loro esperienze peggiori con donne o uomini.



“Facevamo il 69, lui ha scoreggiato.” – Kylie, 31 anni

Videos by VICE

“Se sono tende, non sono salviette.” – Adrian, 32 anni

“Pene a matita, continuava a uscire.” – Louisa, 31 anni

“Ha insistito per mangiare cetrioli sottaceto.” – Tiffany, 24 anni

“Il gatto non smetteva di fissarmi.” – Carrie, 35 anni

“Non funzionava, abbiamo bagnato le piante” – Lia, 27 anni

“Alito cattivo. Gli puzzavano le palle.” – Jenna, 22 anni

“Mi ha mollato mentre stava venendo.” – Lexie, 29 anni

“Cazzo magro, sembrava una rapa ammuffita.” – Erica, 39 anni

“Guardava un reality, io a pecora” – Tracy, 25 anni

“Continuava a ringraziarmi mentre mi penetrava.” – Nora, 23 anni

“E poi abbiamo deciso di sposarci.” – Sara, 25 anni

“Mi ha sorpreso, non era circonciso.” – Rupal, 33 anni

“Non faceva alcun rumore. Addormentato? Morto?” – Beth, 27 anni

“Blink a palla. Implorava un pompino.” – Justine, 35 anni

“Parlava con accento inglese. Era americano.” – Lynne, 28 anni

“Calzini. Troppo rumore. Voleva fare anal.” – Jasmine, 19 anni

“Brufoli. Repubblicano. Non trovava il clitoride.” – Brandi, 30 anni

“Aveva paura di svegliare i suoi.” – Willa, 34 anni

“Gli è venuto il singhiozzo durante.” – Samantha, 21 anni

“Era vergine. Non ne avevo idea.” – Annie, 32 anni

“Voleva usare sex toy molto sporchi.” – Melissa, 27 anni

“Tante chiacchiere. Cazzo piccolo. No grazie.” – Kate, 28 anni

“Vampiro wannabe. Non smetteva di mordermi.” – Jules, 33 anni

“Voleva massaggiarmi il buco del culo.” – Carly, 26 anni

“Accarezzava il gatto mentre mi penetrava.” – Suzanne, 32 anni

“Non sapeva come usare il preservativo.” – Molly, 36 anni

“Mi ha lasciato dei graffi enormi.” – Sharon, 22 anni

“Ha pianto perché io non venivo.” – Erin, 31 anni

“Voleva usare lo sputo come lubrificante.” – Paula, 26 anni

“È venuto solo leccandomi i piedi.” – Mandy, 34 anni

“Threesome da ubriachi. Un casino imbarazzante.” – Ruthie, 31 anni

“Faceva schifo a leccarla. Troppo impegno.” – Geri, 26 anni

“Mi ha morso i capezzoli fortissimo.” – Kelly, 32 anni

“Ha mentito sull’avere l’herpes.” – Vivian, 24 anni

“Era vergine. Pensava fosse un porno.” – Irene, 31 anni

“Troppo toro. Mi ha starnutito addosso.” – Ella, 37 anni

Segui Anna Goldfarb su Twitter.