Riassumi in 6 parole i peggiori incontri sessuali della tua vita

Nel mondo ideale, una one night stand è una notte selvaggia e divertente con un semi-sconosciuto di bell’aspetto. Ma può andare storta in molti modi. Abbiamo chiesto ad amici e colleghi di riassumere in sei parole le loro notti di passione finite peggio.

“160$ di Uber. Ho pagato io.” – Ray, 35 anni

“Aveva un coinquilino pazzo e armato.” – Lynn, 46 anni

“Una sgommata sulle mie lenzuola nuove.” – Courtney, 38 anni

“Segni di morsi, non sono venuto.” – JD, 38 anni

“Sesso così orribile che intanto chiacchieravamo.” – Drew, 28 anni

“Voleva che accarezzassi il suo gatto.” – Coleen, 28 anni

“Distorsione da alcol a pieno regime.” – Mady, 35 anni

“Cazzo minuscolo, ho riso a vederlo.” – Janae, 23 anni

“Non sapevo come tornare a casa.” – Mandy, 35 anni

“Voleva solo farsi sculacciare, niente sesso.” – Melissa, 27 anni

“Due bici appese, lenzuola tutte rosa.” – Melissa, 37 anni

“Ho allagato tutto di sangue mestruale.” – Marie, 24 anni

“Mi sono addormentata mentre mi penetrava.” – Beth, 34 anni

“Sfortunata scoperta orale: l’autobukkake esiste.” – Hezekiah, 31 anni

“Collezionava i suoi denti da latte.” – Trina, 28 anni

“Il cuscino ha preso fuoco. Letteralmente.” – Dory, 30 anni

“Un’iguana e un acchiappasogni tatuato.” – Sam, 36 anni

“Continuava a ringraziarmi. Scherzava sull’Olocausto.” – Nate, 23 anni

Illustrazioni di Brandon Celi.

“Ha rubato il mio shampoo preferito.” – Katie, 33 anni



“Ha messo i Rammstein in sottofondo.” – Brenda, 36 anni

“Dopo ha urlato, ‘Sono una zoccola?!?!??’.” – Tim, 43 anni

“Mentre veniva parlava continuamente della bibbia.” – Julie, 29 anni

“Ho cagato nel suo hotel fighetto.” – Kevin, 26 anni

“Nel mentre, ha bussato la polizia.” – Winnie, 32 anni

“Dopo si è tagliato le unghie [dei piedi].” – Kelly, 23 anni

“Non ho capito il suo nome.” – Carrie, 33 anni

“Aveva un poster dei Sublime in camera.” – Francesca, 29 anni

“Ha vomitato sulla mia pianta preferita.” – Lori, 26 anni

“Il gatto mi ha pisciato addosso.” – Shelly, 22 anni

“Faceva arte ispirata ai porno che guardava.” – Lance, 28 anni

