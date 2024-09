Riassumi in sei parole le cose che odi del tuo partner

A volte la persona che ami ti dà sui nervi. Alcuni non sanno gestire i soldi, altri hanno problemi con l’igiene, e altri ancora non riescono a mettere giù il telefono nemmeno per un secondo. Abbiamo chiesto ad amici e colleghi di vuotare il sacco sulle cose che li fanno incazzare di più dei loro partner. Ecco le loro risposte.



“Non legge un libro da anni.” – Nicole, 37 anni

“Si eccita a schiacciarmi i brufoli.” – Jane, 23 anni

“Ossessionato da Sedici anni e incinta.” – Jessica, 25 anni

“Non smette di cantare musica rap.” – Jarri, 24 anni

“Non smette di fumare. Lo odio.” – Cecily, 34 anni

“Non cucina, non guida, non pulisce.” – Zoe, 32 anni

“Posta solo status lagnosi su Facebook.” – Luke, 24 anni

“Spende un sacco in cose inutili.” – Mary, 31 anni

“Disordine disordine disordine disordine disordine disordine.” – Alex, 33 anni

“Si mette le dita nel naso.” – Kelly, 28 anni

“Alito terribile. Litiga con sua sorella.” – Taylor, 32 anni

“Quando è arrabbiata lancia i piatti.” – Zach, 28 anni

“Parcheggia nelle linee blu senza pagare.” – Liz, 34 anni

“Lavora la notte e il weekend.” – Dom, 32 anni

“Si fa i selfie in palestra.” – Melissa, 38 anni

“Sta sempre, proprio sempre, al telefono.” – Jon, 36 anni

“Mi accusa di rovinare sempre tutto.” – MJ, 26 anni

“Taglia le unghie ogni sei mesi.” – Ria, 28 anni

“Lascia le unghie tagliate sul comò.” – Tanya, 25 anni

“Si mangia le unghie. LE UNGHIE.” – Sarah, 28 anni

“Ha un mutuo che non ripaga.” – Dave, 39 anni

“Lascia ovunque i peli della barba.” – Jen, 33 anni

“Mi chiama col nome di battesimo.” – Liz, 28 anni

“Beve troppo. Non ha mai soldi.” – LeAnne, 23 anni

“Vuole mettere salsa chili su tutto.” – Coleen, 35 anni

“Gli piacciono i Kings of Leon.” – Francesca, 33 anni



“Si infila le forcine nelle orecchie.” – Jared, 33 anni

“Controlla le notifiche mentre stiamo scopando.” – Greg, 27 anni

“Odia animali, bambini, cose dolci.” – Beth, 31 anni

“È un uomo, si depila tutto.” – Kate, 21 anni

“È rimasta amica dei suoi ex.” – Keith, 33 anni

“A volte puzza. Non usa deodorante.” – Justin, 29 anni

“Cita sempre film degli anni Ottanta.” – Juliet, 36 anni

“Telefona a sua madre ogni giorno.” – Omeed, 37 anni

“Guarda i film di Adam Sandler.” – Ariel, 29 anni

“Non ascolta i messaggi in segreteria.” – Penelope, 31 anni

“Passa la notte a fare skate.” – Sara, 28 anni

“È allergico a fare il bucato.” – Corinne, 26 anni

“Spende ogni centesimo per comprare droga.” – Melissa, 22 anni

“Vuole dormire con la TV accesa.” – Ginny, 30 anni

“Beve Diet Coke anche a colazione.” – Sonya, 24 anni

“È vegana, molto, molto, molto vegana.” – Joseph, 26 anni

“Si lava col disinfettante per mani.” – Laura, 21 anni

