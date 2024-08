Ribs di maiale glassate e affumicate alla salsa barbecue facili

Porzioni: 8

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 5 ore

Ingredienti

Per la marinata:

500 ml di ginger ale o ginger beer

500 ml di succo d’arancia

240 g di sale fino

125 ml di salsa di soia

1 (28 g) pacchetto di salsa ranch in polvere

Per il Rub:

200 g di zucchero semolato

16 g di peperoncino in polvere

14 g di pepe nero macinato grossolanamente

20 g di aglio secco in polvere

16 g di cumino in polvere

36 g di sale fino

13 g di senape in polvere

14 g di cipolla secca in polvere

1 g di pepe di Cayenna

Per la salsa barbecue:

470 g di ketchup

80 ml di aceto di sidro di mele

50 g di zucchero Muscovado

14 g di pepe nero macinato fresco

20 g di aglio secco in polvere

30 g di miele

36 g di sale fino

43 ml di sciroppo d’acero

14 g di cipolla secca in polvere

14 g di paprika

34 ml di salsa Worcester

Per le ribs:

4 file di costolette di maiale

1 porzione di marinatura (vedi sopra)

750 g di rub (vedi sopra)

1 porzione di salsa barbecue (vedi sopra)

Preparazione

1. Prepara la marinata: in una grande ciotola, unisci tutti gli ingredienti. Mescola bene per incorporare bene tutto. Versa in un contenitore e conserva in frigo, fino a 2 settimane. Agita bene prima dell’uso.

2. Passa al rub: in una grande ciotola, unisci tutti gli ingredienti. Mescola per incorporare gli ingredienti fra loro. È possibile conservare questo mix in un contenitore con chiusura ermetica, ma attento, dopo circa 3 mesi inizierà a perdere sapore, quindi usalo prima.

3. Prepara la salsa barbecue: versa tutti gli ingredienti in un frullatore; frulla fino a quando otterrai un composto omogeneo. Trasferisci il composto in una pentola di medie dimensioni. Fai riscaldare la salsa a fuoco medio, mescolando continuamente. Non portare a ebollizione. Togli dal dal fuoco e usa la salsa immediatamente, a caldo. Se vuoi usarla successivamente, lascia raffreddare la miscela, quindi versala in una bottiglia grande o in un contenitore. Conservala in frigorifero fino a 6 mesi.

4. Assicurati che le tue costine siano private di tutto il grasso e che siano di lunghezza più uniforme possibile, dovresti aver già chiesto al tuo macellaio di farlo per te. Non ci dovrebbe essere alcuna membrana “argento” sul retro.

5. Disporre le file di costine in una teglia di alluminio e coprirle completamente con la marinata. Copri la teglia con un foglio di alluminio e conservare in frigorifero per almeno 4 ore, o durante la notte.

6. Quando sei pronto a cucinare le costine, rimuovile dalla marinata. Tamponale con carta assorbente, per asciugarle. Massaggia la carne con il mix di spezie e sale, con cura sopratutto attorno ai bordi delle costine, sul retro di essi e su tutte le parti superiori. Quindi lascia riposare le costone a temperatura ambiente per almeno 30 minuti, preferibilmente 1 ora.

7. Prepara l’affumicatore o la griglia, scaldandola a 135 °C. (Se usi una griglia, crea una pila di carboni su un lato della griglia e accendili, cucinerai dall’altra parte della griglia. Se vuoi accentuare il sapore affumicato, lascia affumicare i frammenti di legno durante la notte e spargili sui carboni a destra prima di mettere la carne.)

8. Trasferisci le costine in una teglia di alluminio pulita. Metti la teglia nell’affumicatore o nella griglia e affumica le costine per 3 ore. Dopodiché, rimuovi la teglia e versare circa 250 ml di acqua in una teglia di alluminio pulita. Posiziona le costine nella nuova teglia, con il lato dell’osso rivolto verso il basso, e copri la teglia con un foglio di alluminio. Riposiziona la nuova teglia nell’affumicatore o nella griglia e affumica le costine per altre 2 ore.

9. Togli la teglia dall’affumicatore e spegni il fuoco dell’affumicatore. Togli il foglio d’alluminio che copre la teglia e versa la salsa sulla parte anteriore e posteriore delle file di costine. Copri di nuovo la teglia con un foglio d’alluminio, rimettila nell’affumicatore o nella griglia e lasciale riposare per circa 1 ora.

10. Rimuovi le costine dalla teglia e trasferirle su un tagliere pulito. Lascia riposare le costine per 10 minuti. Taglia le costine per separarle, quindi servi immediatamente.