I ricercatori temono che Trump cancellerà i siti scientifici del governo

Quando Donald Trump diventerà ufficialmente il capo del governo federale americano il 21 gennaio prossimo, la sua amministrazione guadagnerà anche il pieno controllo dei siti .gov, che al momento ospitano una miniera di ricerche scientifiche finanziate con i soldi delle tasse e che sono disponibili pubblicamente. Il mondo accademico si sta preparando al peggio: i dati resteranno accessibili dopo la transizione?

Gli scienziati e i professori d’università di tutto il paese e in Canada temono che ricerche scientifiche, database e tool interattivi—come il Sea Level Rise viewer della National Oceanic and Atmospheric Administration, le app sul cambiamento climatico della NASA e le mappe dei peggiori agenti di inquinamento del paese realizzare dalla Environmental Protection Agency—, pagati coi soldi dei contribuenti e già disponibili al pubblico, subiranno presto pesanti modifiche. Si aspettano anche di vedere censure, false dichiarazioni, e minimizzazioni delle nuove ricerche finanziate dal governo, in particolare per quelle che riguardano il cambiamento climatico.

Questi timori non si basano su un mero pessimismo nei confronti di un individuo che ha definito il cambiamento climatico una truffa inventata dai cinesi, nominato un negazionista con legami stretti con l’industria petrolifera a capo dell’EPA [l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, ndt], il CEO della ExxonMobil come Segretario di Stato, e che con tutta probabilità nominerà Segretario dell’Energia Rick Perry, un uomo che ha decisamente a cuore l’industria dei combustibili fossili. Durante l’amministrazione di George W. Bush, che a sua volta ha negato le responsabilità umane nel cambiamento climatico, si è diffusa la censura e la distruzione di informazioni e ricerche pubbliche sul cambiamento climatico.

“Politiche e pratiche hanno ristretto sempre di più il flusso di informazioni scientifiche provenienti da studi finanziati coi soldi pubblici,” si legge su un report di 138 pagine pubblicato il marzo 2007 dal Government Accountability Project. “Ci sono state conseguenze sulla capacità dei media di parlare di scienza, sulla capacità dei pubblici ufficiali di rispondere con norme e leggi appropriate, e sulla comprensione da parte della gente comune di un problema ambientale che ha gravissime conseguenze sul nostro futuro.”

L’indagine ha scoperto che l’amministrazione Bush modificava sistematicamente i comunicati stampa degli scienziati, falsificava le scoperte scientifiche agli occhi del Congresso e trascurava o cancellava le informazioni sui siti governativi.

Immagine: Government Accountability Project

Per esempio, il Dipartimento di Stato ha “rimosso” il cambiamento climatico dalla sezione del “problemi globali,” la National Oceanic and Atmospheric Administration ha ritardato la pubblicazione di dati relativi al clima per le “preoccupazioni della Casa Bianca in merito alla delicatezza politica dell’argomento,” e le pagine della Environmental Protection Agency dedicate alla ricerca sul riscaldamento globale e sul cambiamento climatico hanno smesso di essere aggiornate poco dopo la salita al potere di Bush. Uno scienziato di alto livello della NOAA ha detto all’autore del report che “qualsiasi cosa abbia a che fare con il cambiamento climatico doveva essere pre-approvata dalla Casa Bianca,” compresi i contenuti sul sito del suo laboratorio. Bush ha anche chiuso le biblioteche di ricerca dell’EPA, un’azione che ha scatenato un’indagine da parte del Government Accountability Office.

Non è stato solo Bush—politici anti-ambiente come Stephen Harper in Canada e il governatore del Wisconsin Scott Walker hanno imbavagliato e censurato scienziati, e reso i dati del governo meno reperibili dai siti internet. Il giornalista James Rowen ha tenuto un blog ricco di dettagli sulla guerra di Walker all’ambiente.

“Credo che sia prudente scaricare tutti i dati scientifici accessibili al momento.”



Con la presidenza di Trump ormai alle porte, molti scienziati che hanno studiato le politiche di Bush si sono lanciati in una folle corsa per preservare i dati scientifici resi disponibili durante il mandato alla presidenza di Obama, per paura che possano presto non esserlo più. Diversi professori con cui ho parlato dicono che i dipendenti dei dipartimenti scientifici del governo stanno implorando i ricercatori privati che lavorano fuori dal governo di scaricare tutto ciò che possono ora, per non rischiare di perderlo dopo. La NOAA e l’EPA non hanno risposto alla nostra richiesta di commento. Un portavoce della NASA mi ha detto che l’agenzia è “apolitica” e che è “intenzionata a fare tutto ciò che serve per fare in modo che la transizione del ramo esecutivo vada liscia.”

Gli scienziati che non devono preoccuparsi di infastidire il proprio futuro capo, però, raccontano un’altra storia.

“Le mie aspettative e i miei timori sono di vedere il secondo round di Bush,” mi ha detto Robert Paterson, co-direttore dell’Urban Information Lab del dipartimento di architettura dell’università del Texas. Paterson ha espresso la propria preoccupazione su un gruppo di Facebook per i professori, intitolato Planners 2040, questo mese. “Gli incaricati sono ostili al cambiamento climatico, quindi credo che sia prudente scaricare tutti i dati scientifici accessibili al momento, perché potrebbe essere presto necessario compilare una richiesta di [Freedom of Information] per ottenerli.”

Nonostante sia facile raschiare un sito in HTML, Paterson e altri sono preoccupati che, per esempio, il database della NOAA e i tool regolarmente utilizzati dai pianificatori comunali per calcolare l’aumento del livello del mare potrebbero andare offline.

“Non sono tanto i documenti, che possiamo ottenere in altro modo,” ha detto. “Il problema vero per quanto mi riguarda è l’accesso ai database e ai software di analisi che sono stati pagati con soldi pubblici e che potrebbero essere rimossi per decreto amministrativo. Uso il database di proiezioni dell’aumento del livello del mare del NOAA per le discussioni che tengo durante le mie lezioni sulla valutazione dell’impatto ambientale. Uso il calcolatore di emissioni di gas serra per l’analisi delle azioni federali sul clima.”

Una delle preoccupazioni principali è che la presidenza di Trump non debba neanche rimuovere questi strumenti di proposito—molti di essi diventeranno semplicemente obsoleti senza un regolare aggiornamento.

“Magari non assisteremo a una cancellazione diretta dei dati, ma presumiamo che l’accesso ai dati diventi impossibile,” mi hanno detto per email Michelle Murphy e Patrick Keilty, che sono a capo dell’evento “Guerrilla Archiving” organizzato all’università di Toronto. “Ci vogliono sforzi e soldi per mantenere questi database e portali aggiornati e funzionanti, e accessibili al pubblico. Inoltre, i dati possono passare dall’essere condivisi pubblicamente tramite portali che li rendono immediatamente accessibili ad essere meno accessibili ma ancora tecnicamente legati a una forma di accesso pubblico.”

In aggiunta all’iniziativa di guerriglia d’archivio, i ricercatori del Carnegie Mellon, dell’università della California, di Riverside e dell’università della Pennsylvania stanno lavorando a pre-Trump hackaton e altri piani di conservazione dati. Professori di ognuna di queste università hanno espresso timori simili, e hanno detto di avere intenzione di collaborare tra loro per far sì che i progetti non si sovrappongano. Al Carnegie Mellon, per esempio,il professore Chris Labash sta guidando una serie di progetti che determineranno quanti dati andranno perduti durante l’amministrazione Trump.

“Le persone non si rendono conto della natura effimera dei contenuti web finché non c’è un fattore o un evento catalizzatore.”



“È un insieme di progetti di ricerca, che includono l’analisi del tono, del tenore e dell’affidabilità delle comunicazione .gov, la topologia delle informazioni, l’impegno nei confronti della condivisione delle informazioni con la gente, che cosa succede alle informazioni quando un’agenzia, un dipartimento o un’iniziativa vengono eliminati, e molto altro,” mi ha detto Labash a proposito del suo lavoro.

Lo sforzo più importante e a lungo termine—compilare un quadro completo dei siti governativi per come sono adesso—è, però, un progetto condiviso tra Internet Archive, Library of Congress, e diverse università del paese. Chiamato “End of Term Web Archive,” il progetto ha previsto il salvataggio di schermate dei siti governativi alla fine dei mandati del 2008 e del 2012. Questo progetto però, sfortunatamente, non sarà probabilmente in grado di salvare molti dei database che i professori hanno paura di perdere. Ugualmente, diventerà l’archivio più completo dei siti governativi per come sono oggi.

“Non facciamo altro che crawlare tutto ciò che possiamo—.gov, .mil, siti governativi che non sono .gov, e account sui social media,” mi ha detto Jefferson Bailey, direttore dell’archivio web a Internet Archive. “Fa parte del nostro lavoro quotidiano salvare contenuti web governativi, ma abbiamo moltiplicato le energie dedicate all’acquisizione di queste fonti nelle fasi prima e dopo la transizione. In questo modo, i ricercatori possono operare un’analisi longitudinale di ciò che scompare e di quanti contenuti restano su ogni sito.”

Una mappa interattiva dell’EPA che elenca le emissioni di carbonio prodotte dalle grandi industrie nel paese.

Il gruppo ha iniziato a crawlare tutti i siti che può—centinaia di milioni di URL unici—e continuerà ad analizzarli per i due mesi successivi all’inaugurazione. Nel 2008, ha collezionato circa 16 terabyte di informazioni; nel 2012, 21 terabyte. Quest’anno, si aspettano che la dimensione totale dei siti governativi corrisponderà a 30 o 40 terabyte.

“Tutto questo è parte dei nostri obiettivi istituzionali,” mi ha spiegato Abigail Grotke, che è a capo del progetto per la Library of Congress. “Stanno accadendo molte cose nel governo e noi vogliamo uno snapshot di tutto.”

Mentre l’archivio End of Term è una prassi di routine, un progetto no-partisan, Grotke e Bailey concordano nel dire che il senso di urgenza quest’anno è aumentato vertiginosamente, man mano che gli accademici esprimevano la propria preoccupazione rispetto alla potenziale distruzione dei dati durante il governo Trump.

“Abbiamo visto molta più attenzione rivolta al problema durante questa transizione che in passato,” ha detto Bailey. “Le persone non si rendono conto della natura effimera dei contenuti web finché non c’è un fattore o un evento catalizzatore.”