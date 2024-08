Questi ricercatori stanno usando dei vibratori per farlo venire duro alle tartarughe

Le tartarughe sono uno degli animali più in pericolo del pianeta, e abbiamo ancora un sacco da imparare su questi paciosi abitanti delle paludi. Anche per gli esperti, capire se un tartaruga è maschio o femmina può essere decisamente difficile, specie se si tratta di certe specie. Fortunatamente, il tuo sexy shop di fiducia può tornare utile in questo caso.

Capire se una tartaruga è maschio o femmina è piuttosto importante. Molti anni fa ero a New York a studiare le tartarughe d’acqua dolce quando ho notato che c’erano davvero poche femmine nelle zone circostanti le strade. C’era solo una ragione plausibile per questa stranezza: le tartarughe femmine che dovevano spostarsi per trovare un luogo adatto per la costruzione del loro nido venivano massacrate dalle macchine.

Se non fossi stato capace di capire la differenza tra tartarughe maschio e femmine, non avrei potuto capire che in quel caso le strade erano un problema serio per quella comunità. Ma ce l’ho fatta. Le testuggini palustre dipinte, la specie che stavo studiando, manifestava un dimorfismo sessuale: in pratica, i maschi adulti sono diversi dalle femmine adulte perché hanno dispongono di un piastrone concavo (un guscio più basso) e una coda più lunga. Ciononostante, non tutte le specie sono così semplici da distinguere, e questa faccenda rendere le ricerche ben più complicate — specie quando i loro organi riproduttivi tendono a stare all’interno del corpo.

Gli autori affermano che potrebbe essere “utile muovere lentamente il vibratore per disegnare dei cerchi.”

Quando Donald McKnight era impegnato a studiare la Oklahoma Chicken Turtle qualche anno fa, ha sfruttato delle tecniche precedentemente note per caratterizzare la popolazione. Dopo che la sua ricerca ha evidenziato dei rapporti maschio/femmina piuttosto anomali — c’erano molti più maschi che femmine — McKnight, laureando della James Cook University in Australia, ha cominciato a nutrire qualche sospetto sull’accuratezza delle tecniche che stava usando.

Dopo aver tratto ispirazione da un paper che aveva letto, in cui si leggeva di come far eiaculare delle tartarughe con dei vibratori (per ottenere dello sperma per uno studio), ha deciso di capire se si potevano sfruttare i sex toy per capire se una tartaruga fosse maschio o femmina, facendola eccitare; se così fosse stato, poteva dimostrare che la masturbazione delle tartarughe poteva essere un metodo che i ricercatori potevano usare per distinguere tra maschi e femmine. Si sarebbe trattato inoltre di un metodo molto meno intrusivo di quelli finora usati.

I risultati dello studio di McKnight, pubblicati sul journal Acta Herpetologica, suggeriscono che le tartarughe non siano poi così diverse da noi. Ciò che riesce a eccitare una tartaruga non funziona necessariamente su tutte le altre, sono quindi necessarie un po’ di prove per capire quale possa essere la tecnica giusta da utilizzare in questi casi.

Fortunatamente, però, i ricercatori meno esperti potrebbero scoprire che le tecniche utilizzate per eccitare le tartarughe non sono poi così assurde. Quando ho chiesto a McKnight qualche consiglio mi ha detto, “se stai andando bene, la tartaruga si rilassa.”

“Quando testi una specie per la prima volta, i ricercatori devono davvero ‘soltanto’ sperimentare con tante posizioni e tecniche, e diventa piuttosto chiaro quando una tecnica funziona e quando no,” ha aggiunto.

Ancora indecisi? Nel paper ci sono maggiori dettagli sulle tecniche che si possono utilizzare, paragrafi in cui gli autori affermano che potrebbe essere “utile muovere lentamente il vibratore per disegnare dei cerchi.”

A prescindere dalla tecnica specifica, i futuri ricercatori potranno ottenere qualche vantaggio dai consigli di McKnight: “Abbiamo ottenuto la risposta migliore quando il vibratore aveva delle batterie nuove ed era impostato alla velocità più alta.”