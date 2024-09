Colazione con uova, prosciutto e fagioli

Porzioni: 8

Preparazione: 25 minuti (più la notte per ammollare i fagioli)

Totale: 2 ore

Ingredienti

8 cucchiai di olio d’oliva

1 cipolla bionda di medie dimensioni, a pezzettini

2 carote, pelate e a pezzettini

2 spicchi d’aglio, sbucciati e schiacciati

450 g di fagioli cannellini, ammollati tutta la notte

1 kg di prosciutto

2 ramoscelli di timo

1 foglia di alloro fresco

sale e pepe nero macinato fresco

1 scalogno, sminuzzato

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

2 cucchiai di peperoncini calabresi tritati

2 cucchiai di aceto di vino rosso

8 uova grandi

Procedimento

1. Scalda due cucchiai di olio d’oliva in una pentola grande a fuoco medio-alto. Aggiungi cipolla e carote e cuoci finché le cipolle non sono traslucide – 3 minuti e mezzo o 5. Aggiungi aglio e cuoci un altro minuto. Aggiungi fagioli, stinco, timo, foglia di alloro e 1 l d’acqua e porta a ebollizione. Riduci la fiamma per mantenere l’ebollizione e copri. Cuoci, coprendo e mescolando occasionalmente, finché i fagioli non sono morbidi – 1 ora e 15 minuti. Aggiusta di sale e pepe e togli timo e alloro.

2. Togli la carne dall’osso dello stinco di maiale, lasciando da parte la pelle. Affetta la carne e rimettila in pentola.

3. Nel frattempo scalda due cucchiai d’olio in un padellino a fuoco medio. Aggiungi lo scalogno e cuoci finché non si è ammorbidito – 2 minuti. Aggiungi il concentrato di pomodoro e cuoci finché non è fragrante – un altro minuto. Aggiungi i peperoncini calabresi e l’aceto e togli dal fuoco. Sbatti dentro il restante olio d’oliva e metti da parte.



4. Scalda il forno a 220°C. Dividi i fagioli in 10 stampini e rompici sopra un uovo. Condisci con sale e pepe e inforna finché l’albume non si è rappreso ma il tuorlo è ancora liquido – circa 12 minuti. Lascia riposare per 5 minuti poi servi con altre foglie di timo e una spruzzata di salsa calabrese al peperoncino.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.