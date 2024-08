5 Ricette Cinesi Piccanti solo per bocche ignifughe

Fra i doni che l’universo ci ha fatto c’è il cibo piccante. Un dolore, e non un sapore come molti credono, che ci fa chiedere più volte da dove derivi questo meraviglioso masochismo. Se poi gli effetti del peperoncino si mischiano alla cucina cinese si raggiunge il nirvana gastronomico.

Davvero rinuncereste a una zuppa di Wonton con una dose generosa di peperoncino fresco? E cosa sarebbe mai il riso fritto senza una spolveratina di peperoncino secco? Poi a volte c’è la combo letale: peperoncino e pepe di Sichuan. Ecco in quel caso preparatevi ad avere la lingua asfaltata e a non sentire sapori per le 6 ore successive. Ne vale la pena?

Certo.

Videos by VICE

Per provare al mondo che siete dei veri duri – in fatto di papille gustative e di cucina cinese – date un occhio a queste cinque ricette piccanti cinesi.

Buone e difficili (a volte) da mangiare:

Ricette Piccanti Cinesi | Pollo Kung Pao

Tipica ricetta della regione del Sichuan, e per questo qui procuratevi del pepe di Sichuan. FONDAMENTALE!

Wonton Con Olio al Peperoncino

Qui siamo un po’ più cauti con il peperoncino, ma una bella spruzzata di olio piccante rende tutto più divertente.

Noodles Dan Dan

Anche questa è una ricetta che proviene dalla regione della Cina dello Sichuan. La ricetta originale prevede una salsa fatta con verdure essiccate e una valanga di peperoncino.

Riso Fritto con Pancetta

Se amate il riso fritto e le ricette cinesi piccanti allora date una possibilità a questo piatto, e se ne trovate uno simile in qualche menu, ordinatelo senza remore.

Grado piccantezza: 5

Zuppa di Wonton

Ancora Wonton, ma in zuppa. Non dimenticate di acquistare dei peperoncini freschi rossi da tagliare a fettine. Oltre al colore, saranno loro a darvi la il colpo finale.

E dopo tutto questo piccante un Maalox non ce lo toglie nessuno.

Segui MUNCHIES Italia su Facebook e Instagram