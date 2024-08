9 ricette con la zucca per il tuo lungo autunno sul divano

Lo sappiamo, l’autunno e l’inverno sono lunghi e complicati. E non puoi passarlo mangiando cibo precotto, zuppe surgelate e panini (tranne questi paniny), specialmente se questi validissimi salvavita te li giochi abitualmente a pranzo. Quindi è ora di reagire e preparare qualche piatto autunnale che risollevi corpo e anima, come queste ricette con zucca, perfette per cenare con gioia.

La zucca, oltre a essere un ortaggio di stagione è davvero un jolly. Al vapore, bollita, stufata, abbrustolita, al forno, fritta (si, abbiamo detto fritta!). E la sua polpa è una manna dal cielo per torte e dolci.

Abbiamo risvegliato in te un po’ di gioia di vivere? Forse no, ma provare per cena queste nove semplici ricette alla zucca non ti costa nulla.

Ricette con la zucca: Crocchette per iniziare

Prima di cimentarti in vellutate o altre ricette con la zucca incredibili, fermati, e prepara queste crocchette semplicissime. Nella ricetta non c’è scritto, ma te lo diciamo qui: se ci aggiungi anche un po’ di feta sei destinato a volare.

La ricetta delle crocchette di zucca

Insalata di zucca, cipolla grigliata, yogurt

Non di sole bistecche e pizze vive l’uomo, a volte deve anche nutrirsi di verdure. Allora questa insalata vegetariana è un’ottima alternativa. In venti minuti è pronta: ti basta grigliare la cipolla e cuocere al vapore la zucca. Gli abbinamenti giusti te li diamo noi: yogurt, melograno e mandorla, così tu non devi fare nulla di complicato.

Ricetta dell’insalata di zucca, cipolla grigliata, yogurt, melograno e mandorla

Lasagna di zucca e spinaci

Alziamo il livello con questa lasagna vegetariana a base di zucca, spinaci e tantissimo formaggio. Te la dimentichi in forno e ti rilassi, ti guardi una puntata su Netflix mentre aspetti che sia pronta. Inoltre, questa è un asso della manica per il pranzo del giorno dopo. Anzi, probabilmente sarà ancora più buona.

Vellutata di zucca

La ricetta per cena a base di zucca più gettonata, ma per fare una vellutata di zucca davvero super c’è bisogno di qualche piccolo consiglio, tipo il brodo vegetale fatto in casa.

Come fare una buona vellutata di zucca

Crema Vegana alla zucca e latte di cocco

Probabilmente lo saprai meglio di noi, ma la zucca insieme al latte di cocco è abbastanza esplosiva. In questa ricetta ci mettiamo anche lo yogurt di cocco per dare migliore consistenza al tutto e un po’ di citronella per accentuare l’acidità.

La ricetta della crema vegana con zucca

Purè di zucca e patate dolci al forno

Ma ecco la vera bomba che non puoi perderti. Un purè di zucca e patate dolci da passare al forno, ben speziato, con una crosta dorata e croccante, e un impasto interno vellutato. Provato una volta, butterai via tutti quei maledetti preparati in busta che affollano la tua dispensa. Sciroppo d’acero, salvia, timo, rosmarino e un pizzico di cannella cambieranno il tuo modo di vedere l’autunno.

Ricetta del purè di zucca e patate dolci al forno

Torta di zucca con formaggio di capra

Capitolo dolci. Manco devo dirlo che la zucca è la chiave dei dessert autunnali. Lo saprai meglio di noi, ma ti sfido a provare una torta di zucca con formaggio di capra, con un impasto a base di mandorle e rosmarino, che ti farà uscire dalla tua zona comfort. Ah, prenditi la domenica libera, passa 7 ore in cucina e consolati col fatto che la potrai mangiarla tutta la settimana.

RIcetta della torta di zucca con formaggio di capra

Rotolo di zucca

Le torte per la colazione non sono mai abbastanza, soprattutto se sono a base di zucca e sono inframezzate da marmellata di mirtilli e creme cheese. Questa è una ricetta con la zucca abbastanza veloce e che può durarti per qualche giorno.

Come fare il rotolo alla zucca

Torta vegana alla zucca

Dato che noi vogliamo bene a tutti, abbiamo pensato a qualcosa di buono per gli amici vegani. Per questo, è il momento di sfornare un’altra torta. Chiusa da una crema al cocco. Tienila d’occhio, perché potrebbe diventare la torta che ti giochi nei momenti di necessità.

Ricetta della torta vegana alla zucca

