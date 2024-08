La cucina italo americana in 6 ricette che ti faranno esplodere il cervello

Siamo tutti d’accordo che gli Spaghetti con le Polpette e le Fettuccine Alfredo non siano piatti che in molti riconducono alla tradizione italiana, giusto? Siamo altresì d’accordo che le ricette della cucina italo americana abbiano ormai una loro storia e una loro dignità, vero?

Ecco, esaurita questi due punti, adesso sperimentiamo ciò che di buono l’immigrazione italiana ha prodotto negli USA (dal punto di vista gastronomico) con qualche piatto dagli echi italiani e dalla realizzazione americana.

Ovviamente qui sotto non troverete lasagne della nonna o parmigiane del sud a regola d’arte, ma rivisitazioni di piatti che gli italiani emigrati all’epoca hanno prodotto con quello che gli Stati Uniti mettevano a disposizione, con un bel po’ di licenze poetiche.

Ricette Italo Americane: il Panino con le polpette

Le polpette della nonna in Italia sono un must, ma anche in USA non scherzano, solo che le mettono in posti impensati, per dire anche nei panini. Provare per credere.

La ricetta del Panino alle polpette

Mac&Cheese

Non è un piatto che ha un vero e proprio corrispettivo italiano, diciamo che i Mac&Cheese sono la versione italo americana della pasta ai 4 formaggi, un po’ più pesanti, ma assolutamente da provare. In questa ricetta cerchiamo di renderli un pochino più leggeri aggiungendo gli spinaci, anche se il tratto peculiare di pesantezza e soddisfazione immensa rimangono intonsi.

La ricetta del Mac&Cheese verde

Patate alla pizza

Non proprio una ricetta tradizionale italo americana, ma queste Patate alla Pizza sono il simbolo di una sola cosa: la pizza in Usa è una religione, come in Italia. Una casseruola a base di patate, pomodoro, provolone, come se fosse una parmigiana ma con carboidrati.

La ricetta delle patate alla pizza

Mac&Cheese con Granchio

Ancora Maccheroni e Formaggio, questa volta con chele di granchio, una sorta di versione estiva (ma non per questo più leggera) del piatto italo americano.

La ricetta dei Mac&Cheese con granchio

Panino Italo Americano

Se c’è una cosa che agli americani piace sono i nostri panini. Così nascono ibridi culturali pazzeschi, come questo Panino Italoamericano che non aspetta altro di essere assemblato e poi divorato in pochi minuti. Dentro, oltre dei salumi italiani, anche i famosi Pepperoni, ovvero il salame americano che si chiama come un nostro ortaggio.

La ricetta

Spaghetti e Meatballs

L’emblema della cucina italo americana: gli amati e odiati Spaghetti con polpette. C’è chi li ripudia, c’è chi ha iniziato a rifarli anche qui, ma nessuno può negare che questa ricetta sia la testimonianza dell’immigrazione italiana in Usa. Le polpette vennero aggiunte ai classici spaghetti al pomodoro – piatto molto economico che quasi tutti gli immigrati potevano permettersi – in modo tale da inserire un po’ di carne nell’allora scarna alimentazione.

La ricetta di Spaghetti and Meatballs

