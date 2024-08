Cose di primaria importanza: le ricette di pesce per Natale solo per veri professionisti

Il Natale è una sequela di dolci tradizionali che non ti piacciono, critiche della zia sui tuoi capelli e discorsi di destra del nonno; ma il Natale è anche un modo per mettere in mostra le tue incredibili capacità culinarie (sempre che tu ne abbia) cucinando qualche piatto natalizio a base di pesce.

Per svoltare il solito e trito cenone di Natale con la famiglia, questi piatti possono essere dei grandi alleati, soprattutto se ti sei rotto del solito cocktail di gamberi fatto dall’amica dei tuoi (se proprio lo vuoi cucinare ti diamo una ricetta da PRO più sotto). Prima se hai dei dubbi come scegliere il pesce fresco, dai un occhiata a questo approfondimento.

Vabbè bando alla ciance, ecco delle ricette di pesce per un Natale incredibile, con cui potrai zittire la zia e il nonno in un colpo solo.

Ricette natalizie a base di pesce insolite

Il tacos di pesce grigliato

Dì la verità, al tacos di pesce non ci avevi pensato. E invece è un modo per evitare di fare sempre il solito cocktail di gamberi (che in questa versione però è davvero potente). Il pesce non è solo grigliato, ma anche marinato e arricchito con un bell’avocado maturo.

La ricetta di Tacos di pesce

Il classico di Natale: Insalata di Polpo

Per continuare il polpo e patate è una manna dal cielo. Con questo classico piatto di pesce natalizio fai contenti tutti e, cosa più importante, te la cavi con pochissimi ingredienti e solo un paio di ore di preparazione.

La ricetta del Polpo e patate

Sashimi di branzino

Apparentemente un piatto semplice, ma il sashimi di branzino non può essere improvvisato, quindi devi studiare un po’. Al posto delle pesche, visto che sono fuori stagione, puoi usare dei frutti più invernali e con la giusta acidità.

La ricetta del sashimi di branzino

Ricetta con pesce svolta: le ostriche fritte

Ok, siamo tutti dei cultori del pesce crudo (soprattutto quando è freschissimo), ma se ci pensi questa ricetta americana è una bomba fotonica. Friggere le ostriche, ricoprirle di salsa al midollo e burro…dobbiamo continuare? Il piatto perfetto anche per chi dichiara ogni Natale: “A me le ostriche non piacciono”.

La ricetta delle Ostriche fritte

Il primo piatto di pesce: Spaghetti con vongole e bottarga

Non è un vero e proprio cenone di Natale se non metti almeno un bel piatto di pasta con le vongole. Qui ci aggiungiamo una bella dose di bottarga, perché se non esageri a fine anno non sei una bella persona, lasciatelo dire.

La ricetta degli spaghetti alla chitarra vongole e bottarga

La zuppa di pesce perfetta per Natale

Ci sono zuppe di pesce e zuppe di pesce. Questa ha un titolo un po’ iperbolico, ma rende l’idea. Il trucco è grigliare le carcasse.

La ricetta della zuppa passo passo

Il piatto piccante: Cozzole, Vongole e ‘Nduja

Cucinare le cozze e le vongole, a volte, può essere un po’ noioso, ma per il twist abbiamo due ricette: la prima è questa con brodo di pomodoro con ‘Nduja calabrese, che potrebbe cambiare la tua percezione delle feste natalizie per sempre.

La ricetta delle cozze e vongole in brodo

La bomba: Frittelle di Cozze

E poi eccolo l’altro piatto di pesce per Natale che potrebbe seriamente mettere a tacere i continui rimproveri di tua madre: le frittelle di cozze. Incredibilmente semplici, e in questo momento, forse, ti starai chiedendo perché non ci hai mai pensato prima.

La ricetta per le frittelle di cozze

Il secondo che piace a tutti: Gamberetti arrostiti con aglio

I gamberetti a Natale ci devono essere, punto. Fanno felici tutti e il menu di pesce non sarebbe completo. Quindi armati di pazienza, scegline di buoni al mercato (ti prego non usare quelli congelati) e cucinali con amore. In fondo il nonno e la zia ti hanno fatto sempre dei bei regali, sempre dopo averti insultato per i capelli e il tuo credo politico.

La ricetta dei gamberetti arrostiti con aglio

