Come cucinare il pesce con queste ricette a prova di impediti

Nulla è impossibile se segui i giusti consigli e, in questo caso, le giuste ricette. Se hai sempre guardato il banco del pesce con amabile malinconia, se hai sempre sognato il piatto di pasta con le vongole che ti fa la tua “nonna di Giù”, ma non hai mai avuto il coraggio di cimentarti, eccoci qui con ricette di pesce facili salvavita.

Il punto col pesce è questo: non c’è bisogno di lavorarlo molto. Se è fresco, se è buono, basta passarlo in padella o al forno e con odori limone/pomodoro e il gioco non dico sia fatto, ma quasi. Non serve essere Carlo Cracco, insomma.

Ma se il tuo mood in cucina è creativo, ma non hai dimestichezza con crostacei, polpo, cozze o semplicemente del merluzzo, qui abbiamo un po’ di consigli per qualche piatto a base di pesce che potrebbe farti fare un salto di qualità notevole.

Promettiamo di non darti troppa roba da fare.

Ricette di pesce facili: quelle col polpo

Polpo e patate

Un classico natalizio, ma vuoi mettere mangiare polpo e patate sul tuo piccolo terrazzino o, se sei fortunato, al mare con i tuoi amici? Per una buona dose di questo piatto – che viene usato tendenzialmente come antipasto, ma tu puoi fare un po’ come ti pare – ti servono: 1kg di polpo (pulito dal tuo pescivendolo); 700 g di patate; aglio; prezzemolo; limone. Basta. Ricetta di pesce facile o cosa?

Come fare il polpo e patate

Ceviche Peruviano

Il passo successivo al polpo e patate potrebbe essere il ceviche. Attenzione: qui il pesce deve essere davvero buono. Oltre il polpo, in questa ricetta che viene direttamente dal Perù, ti servirà anche del pesce, tipo sogliola, della cipolla rossa, tanto limone. Poi sostanzialmente devi tagliare, condire, mescolare e mangiare.

La ricetta facile del ceviche peruviano







Antipasti e primi di pesce

Parmigiana di sarde

Ok, qui iniziamo a giocare sul serio, ma rimaniamo su ricette facilissime, quindi non disperare. Le sarde sono un’ottima alternativa quando non hai molti soldi da investire sul pesce. Il pesce azzurro in generale è un grande bacino per chi non ha grandi fondi. Le sarde devono essere già pulite e aperte a libro, il resto consiste in friggere e mettere in forno per 15 minuti. Puoi farcela.

Come fare la parmigiana di sarde facile ed economica

Bruschetta pomodorini e bottarga

Qui bariamo: vuoi un antipasto per la tua cena a base di pesce, ma non vuoi grandi sbattimenti? Fai una classica bruschetta al pomodoro e poi ci schiaffi sopra della bottarga. Così semplice? Sì.

L’antipasto con pomodorini e bottarga qui

Spaghetti al tonno fatti bene

Ed entriamo nel mondo dei primi a base di pesce che non ti deludono mai: gli spaghetti con il tonno. Però non quello in scatola da 50 cent alla confezione, perché ecco quello non rientra propriamente nella nostra idea di grande cucina (è più sopravvivenza, suvvia). Quindi questa ricetta riprende quella originale, ma con del tonno di qualità e qualche trucco per renderlo uno spaghetto a prova di nonna.

Qui la ricetta tradizionale bolognese

Spaghetti alla chitarra bottarga e vongole

Eccoci agli spaghetti con le vongole, mito estivo e non. Questa ricetta prevede ovviamente delle vongole buone e una grattugiata di bottarga (se avete quella originale). Se trovate quella in polvere e ce la volete mettere su, noi non siamo qui per giudicare.

La ricetta degli spaghetti alla chitarra con vongole

Curry di Pesce facile

Entriamo nel campo delle ricette straniere: non ti negheremo che questa ricetta di pesce è leggermente più laboriosa, ma di fatto non serve fare nulla di strano, solo tagliare e mettere insieme gli ingredienti. Il pesce scelto qui è il dentice, ma puoi sicuramente sostituirlo con quello che trovi al mercato, fresco. Consiglio extra: se non vuoi preparare la pasta di curry puoi comprare quello già pronto negli alimentari asiatici o reperibile facilmente online.

Curry di pesce

Secondi facilissimi col pesce

Gamberi grigliati al burro

Anche qui la chiave di tutto è avere dei buoni gamberi. Faranno il resto il burro e lo zenzero.

La ricetta a base di gamberi e burro.

Fish And Chips

Quando hai del merluzzo devi friggerlo. Punto. Non c’è molto da argomentare. Scherzi a parte, il fish and chips è la classica ricetta che mangiamo fuori o in viaggio, ma raramente facciamo in casa. Certo l’odore di pesce fritto ti perseguiterà per un paio di giorni, così come la soddisfazione di aver fatto un grande piatto.

Fish and Chips facile





Spigola ripiena di ‘Nduja

In questa ricetta ci sono molti elementi, lo sappiamo, ma noi siamo qui solo per la parte che interessa la spigola e l’Nduja. In pratica qui devi fare quello che molti ti sconsiglierebbero: mettere un insaccato nel pesce come ripieno.

Scopri come fare la spigola ripiena

Torta salata con pesce

E se non sai cosa portare alla cena di pesce dei tuoi amici, perché sei davvero una pippa in cucina (ma sei molto bravo a mangiare), con una torta salata non sbagli mai. Soprattutto se compri delle buone sardine e degli ottimi pomodori.

Come fare una torta salata con sardine



