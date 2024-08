5 ricette di patate al forno, perché in fondo lo sai che non puoi friggere per sempre

Noi ovviamente siamo del partito “friggere qualsiasi cosa”, a maggior ragione se c’è un carboidrato nato per essere fritto, proprio come le patate. Spesso, però, bisogna farsi guidare dal buon senso e cedere a cotture leggermente più soft, come quella al forno. Ma le patate sono perfette e, anche in questo modo, sprigionano pura gioia.

Quindi abbiamo pensato di darvi qualche idea per fare le patate al forno e non rimpiangere neanche per un secondo il fatto di non averle fritte. E se ritenete che ci sia un solo modo per cuocere le patate al forno, noi siamo qui per smentirvi e darvi al bisogno ricette con cui regalarvi il piacere di questo carboidrato a cena.

Patate al forno: la ricetta con patate dolci

Ricetta veloce per preparare le patate al forno: semplici, dirette, quello di cui hai bisogno la sera prima di immergerti nel binge watching selvaggio con Netflix. Il quid in più viene dato dall’utilizzo delle patate dolci e da un’incredibile salsa fatta in casa, così.

La ricetta delle patate dolci al forno

Patate e pollo al forno (grande classico)

Il trucco per cuocere le patate al forno croccanti, ma soffici dentro, è di sbollentarle prima in acqua salata. In questa ricetta accompagnano un pollo al forno da paura, ma sono buone anche da sole.

Come fare le patate in doppia cottura

Patate hasselback

L’unica nota dolente delle patate è il doverle sbucciare, vero? Sbagliato, almeno se decidete di seguire questa ricetta di patate al forno con buccia, le celebri Hasselback, un piatto della cucina svedese molto semplice, a prova di negati in cucina.

La ricetta delle Patate Hasselback

Patate al forno ripiene di formaggio

C’è un modo di rendere le patate ancora più buone? Certo che c’è, basta riempirle di formaggio, burro e bacon. Attenzione: queste patate a forno ripiene sono probabilmente off limits per chi ha problemi di colesterolo, lo diciamo subito.

Qui la ricetta delle Patate ripiene con formaggio

Patate gratinate al forno

Un modo facile di fare le patate al forno è farle gratinate. Il trucco per rendere questa ricetta indimenticabile sono solo le cipolle: caramellate prima di essere messe in forno.

Le patate gratinate con cipolla

