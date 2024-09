“Il bambino più forte del mondo” non è più così forte, anzi

Vi ricordate del “bambino più forte del mondo”? Il bambino di otto anni che è riuscito a sollevare 100 chili sulla panca e diventare famoso per questo? Ecco, da allora sono passati un po’ di anni e il bambino è diventato un adulto—e che adulto.

Richard Sandrak infatti, si era guadagnato una dubbia fama dopo aver mostrato al mondo di che pasta era fatto. Dico “dubbia” perché il ragazzo aveva un corpo talmente definito che medici e personal trainer avevano avanzato delle preoccupazioni: molti di loro erano sicuri che il bambino non avesse abbastanza testosterone per sviluppare tali montagne di muscoli ed erano girate voci che prendesse steroidi.

Richard Sandrak è figlio di due immigrati ucraini che si sono trasferiti dalla Pennsylvania in California. Entrambi i genitori sono stati ossessionati dal fitness: il padre era un campione di arti marziali e la madre insegnante di aerobica.

Anche se Richard sostiene di aver voluto intraprendere questo percorso da solo, sono stati i genitori ad avvicinarlo precocemente al bodybuilding. Doveva—no, “voleva”, scusate—sottoporsi a migliaia di flessioni a settimana, nutrirsi esclusivamente di fagioli (per via del loro alto contenuto proteico) e dormire in terra per ottenere una postura migliore. Il padre, in particolare, avrebbe fatto forti pressioni sul ragazzo sottoponendolo a sessioni di allenamento di sette ore giornaliere ed eventuali punizioni. Le cose sono cambiate soltanto quando il padre fu arrestato per aver picchiato la madre e averla fatta finire in ospedale.

Quando il Guardian, nel 2007, è andato a trovarlo, l’allora quindicenne si stava allenando per un film incentrato sul fitness. Nonostante lo sport fosse ancora una componente importante, l’immagine è quella di un adolescente che finalmente può vivere da adolescente: in parole povere, pizza surgelata al posto dei fagioli e starsene in giro senza doversi allenare.

Recentemente invece, Richard è stato intervistato da Inside Edition. Senza offesa, durante alcune riprese fatte in spiaggia, sembra che il Nostro abbia coltivato la sua passione per la pizza: dove una volte aveva la tartaruga, oggi si intravedono dei piccoli rotoli di grasso. Nonostante questo, sembra molto più in salute di quando era il “piccolo Hercules” e aveva una percentuale di grasso corporeo pari all’un percento.

Durante l’intervista gli chiedono cosa fa ora. Richard risponde “mi do fuoco”. In effetti, Richard lavora come stuntman e si fa dare fuoco più volte al giorno—anche se in verità, come dichiara successivamente, sogna una carriera da fisico quantistico alla NASA. Be’, in bocca al lupo Richard!

