C’è una parodia porno di ‘Rick and Morty’ che si chiama ‘Dick and Morty’

Ogni qualche mese circa, una volta che un certo fenomeno culturale raggiunge il suo picco, l’industria del porno decide di registrare una parodia porno dello stesso in ciò che si potrebbe definire un banale stunt pubblicitario. Il genere annoera titoli del calibro di Who’s Nailin’ Paylin? (Sarah Palin), Cock of Duty (Call of Duty) e Oversnatch (Overwatch).

Ogni volta che una di queste parodie porno viene pubblicata e ricevo un comunicato stampa nella mia mail, giro gli occhi e penso “Non di nuovo,” e me li stropiccio un paio di volte. In questo caso, l’email titolava “Una parodia porno di Rick and Morty? WoodRocket dice Sì!” Non è impossibile ignorare la sua esistenza, ma visto il tam tam sulla salsa Szechuan di questa settimana e la conversazione globale attorno a Rick and Morty ho pensato che, be’, magari qualcuno di voi lo voleva sapere… Così anche io ho detto “Sì!”.

È con non troppo piacere che vi presento Dick and Morty:

Godetevelo, penso.

