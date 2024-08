Il creatore di ‘Rick and Morty’ ha fatto un pezzo rap assieme a Bones

Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty, è anche la voce sia di Rick che di Morty. Oltre a essere praticamente un method actor—qua, se non lo avete già visto, potete guardarlo mentre registra la voce di Rick dopo essersi bevuto quattro bicchierini di tequila—arrotonda lavorando anche in altri campi. Roiland è infatti la voce di Accounting+, un gioco già disponibile per Playstation VR sviluppato da Crows Crows Crows. Come potete desumere dal titolo, “Contabilità+”, non stiamo parlando di un gioco normalissimo—ma d’altro canto è opera degli stessi creatori di Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald: A Whirlwind Heist, cioè il miglior gioco non proprio normalissimo che potete scaricare gratis ora cliccando qua.

Essendo Roiland anche un grande interprete musicale—basta che io vi dica le parole “Get Schwifty” perché possa permettermi di non argomentare—nella colonna sonora di Accounting! c’è anche una canzone con la sua voce. E quella canzone, che si intitola “WhosThatInTheTree”, è una collaborazione con Bones, che suonerà in Italia per la prima volta a febbraio. Sul pezzo compaiono anche il rapper tedesco Casper, il produttore hnrk e altri membri del team di sviluppo del gioco che hanno scelto di chiamarsi “The Accountants”. La potete ascoltare qua sotto.

Ora: com’è successo che il co-creatore di Rick and Morty è finito su un pezzo con due tra i rapper più intransigenti di SoundCloud? Silkersoft, uno dei produttori dell’ultimo album di Casper, ha mixato i suoni del gioco e ha coinvolto nelle lavorazioni anche hnrk, che è un membro del TeamSESH. E quindi ecco arrivare anche Bones. Il video, che potete guardare qua sopra, è composto interamente da immagini tratte dal gioco. Dopo averlo visto, probabilmente, mollerete tutto quello che state facendo per intraprendere la carriera di contabili. Oppure smetterete di drogarvi. Qua sotto trovate il trailer di Accounting+, se volete ulteriori conferme sul motivo per cui dovreste giocarci il più presto possibile.

https://www.youtube.com/watch?v=0zVwm77Hu-k

