Rick Ross è una persona orribile

Qualche giorno fa ho scritto di come i rapper possono anche essere delle persone orribili. Ho parlato di R. Kelly che convince le ragazzine a vivere assieme a lui sfruttando il fatto che, bè, è R. Kelly, e di come i fan di XXXTentacion se ne fottano—o neghino direttamente, nonostante il processo sia ancora in corso e pare ci siano prove schiaccianti contro di lui—del fatto che ha aggredito la sua ragazza lasciandole un occhio nero. L’episodio di oggi di “Cristo ragazzi, come fate a dire ‘ste cose, davvero vivete nel diciottesimo secolo?” vede come protagonista Rick Ross, con un ottimo contributo allo stato di etico di merda che sussiste in parte della scena hip-hop internazionale.

In un’intervista al Breakfast Club, celebre show radiofonico statunitense, Ross la giornalista Angela Yee ha chiesto a Ross di parlargli della sua etichetta, la Maybach Music. Durante la conversazione, è a avvenuto il seguente scambio:

Angela Yee: E che ne dici di [mettere sotto contratto] una rapper donna? So che hai avuto a che fare con altre rapper donne ma, sai—è una cosa che ti andrebbe di…



Rick Ross: Non l’ho mai fatto, perché ho sempre pensato che, tipo, sarei finito a scoparla, e avrei mandato a puttane i miei affari. […] Se è bella e spendo un botto di soldi per i suoi servizi fotografici, allora devo almeno scoparla.

Se aggiungiamo il fatto che durante l’intervista Ross ha detto alla Yee che “doveva vedere le sue gambe” e un “alla prossima [festa in piscina che farò] voglio vederti twerkare”, potete farvi un’idea di quanto Rick Ross valuti l’importanza delle donne in tutto ciò che fa. Probabilmente potevamo aspettarcelo dato che stiamo parlando di un uomo che ha ben pensato che sarebbe stato perfettamente ok rappare “Le ho messo l’MD nello champagne e non se n’è accorta / Me la sono portata a casa, mi sono divertito e lei non se n’è accorta“.



Finché continueremo ad accettare con un sorriso e una scrollatina di spalle gesti del genere, e continueremo ad ascoltare i pezzi e i featuring di Ross come se nulla fosse, aiuteremo persone con opinioni simili a fare soldi e avere carriere folgoranti. È facile scusarsi a cose fatte dopo essersi rifiutato di rispondere a domande sull’argomento, come capitò per i versi sullo stupro che ho tradotto qua sopra; ma ora sono passati quattro anni, e non pare che Ross abbia minimamente cambiato le sue opinioni riguardo al genere femminile.



La musica—e il rap in particolare, almeno in Italia—è troppo spesso una fiera di cazzi, a tutti i livelli: artisti, produttori, manager, uffici stampa, giornalisti. Questo permette a gesti simili di passare inosservati o di venire minimizzati, quando in realtà condannarli dovrebbe essere una priorità comune. Certo, se siamo tutti d’accordo che le pari opportunità e l’uguaglianza siano cose importanti. Altrimenti possiamo sempre chiudere baracca e andare tutti a leggere la sezione musica di Libero, che ci sono delle ottime gallery di Céline Dion nuda da sfogliare.



