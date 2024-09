Rifatti il letto, mettitici dentro e ascolta questi nuovi pezzi di Grouper

È difficile trovare la perfezione in qualcosa. C’è sempre un difetto, una piccola macchina che può rovinare tutto. Grouper non ha problemi simili. La musica di Liz Harris, che si espande su nove album, non è mai uscita dal terriccio primordiale in cui è stata composta. Sono note senza tempo, perfette per rendersi conto delle esperienze umane più estreme, dall’estasi alla disperazione.



Bé, oggi esce un suo nuovo singolo. Si intitola Paradise Valley e potete comprarlo qua. I due pezzi che contiene si intitolano “Headache” e “I’m Clean Now”. Potremmo anche provare a spiegarvi come sono, ma descrivere la musica di Grouper è come scrivere poesie su una cascata splendida sperduta in mezzo al nulla. Si può fare, ma è un’esperienza che rifugge a qualsiasi descrizione. Schiacciate play qua sotto. Oppure non fatelo e tenetevi questi pezzi per quando l’inverno sarà più freddo e ne avrete davvero bisogno.



Segui Noisey su Facebook e Twitter.