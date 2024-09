Ieri mi è stato segnalato un articolo di Michele Monina su Linkiesta in cui l’autore lamenta il fatto che Roger Waters, il fondatore dei Pink Floyd, con il suo ultimo album Is This The Life We Really Want? non abbia raggiunto la posizione più alta nella classifica italiana, fermandosi dietro a Riki—che è un teen idol uscito da Amici, ovverosia una persona che esiste esclusivamente allo scopo di occupare il primo posto in classifica.

Dei Pink Floyd, detto onestamente, non mi è mai fregato nulla. Mi sono sempre tremendamente annoiata ad ascoltarli e mi sono annoiata ancora di più ad ascoltare le parole dense di indignazione che mi venivano riservate ogni qualvolta io mi sia permessa di esternare questo pensiero al mondo circostante. Non ci posso fare nulla, i Pink Floyd non mi piacciono e sì, può succedere anche che un prodotto culturale considerato immensamente bello dai più ad alcuni non piaccia.

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey: Riki è primo in classifica e Roger Waters no, facciamocene una ragione