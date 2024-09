Come stare al fresco anche se non hai l’aria condizionata, secondo la scienza

Le ondate di calore—cioè picchi di temperatura al di sopra della media che durano giorni o settimane—sono un fenomeno destinato ad aumentare nel prossimo futuro, essendo legate al cambiamento climatico.

In Europa ed Eurasia, l’aumento delle ondate di calore di anno in anno è stato associato alla riduzione dei ghiacci artici; e a luglio 2021 la California del sud e la costa che affaccia sul Pacifico negli Stati Uniti sono state colpite rispettivamente da ondate e “bolle” di calore, registrando temperature record e conseguenze serie.

Come dice il meme, insomma, questa è l’estate più fresca del resto della nostra vita.

A rendere particolarmente pericolose ondate e bolle di calore è la possibilità che possano compromettere infrastrutture vitali, come cavi e centraline elettriche da cui dipendono i nostri condizionatori.

Dunque sia che tu ti trovi nel mezzo di un evento meteorologico estremo o nella comune afa estiva senza un condizionatore, ecco una lista di modi per restare più al fresco possibile.

Fai una doccia o un bagno freddo

Un avvertimento doveroso prima di tutto: Reed Caldwell, medico del pronto soccorso del NYU Langone Health dice che, se sei al punto di dover mettere ghiaccio sotto le ascelle e sui genitali o altre parti del corpo per abbassare la temperature corporea, dovresti consultare un medico. C’è una differenza cruciale tra il disagio da caldo e raggiungere temperature eccessive. Alcuni segni a cui prestare attenzione, stando a Caldwell, includono: smettere improvvisamente di sudare, provare stordimento, confusione, svenire o notare che le urine sono molto scure.

Detto questo, ci sono molti modi per raffreddarsi fisicamente e li trovi elencati sul sito del Servizio Sanitario Nazionale. Il primo consiglio è farsi una doccia o un bagno freddi o, se sei all’esterno, passare per un irrigatore in un parco.

Metti del ghiaccio sulle parti chiave del corpo

Come illustra questa grafica un po’ inquietante, il corpo ha diversi punti chiave che permettono di raffreddarsi rapidamente. Questi includono: la nuca, la zona genitale e le ascelle—perché è dove grossi vasi sanguigni risiedono più superficialmente.

Crea un condizionatore fatto in casa

Ovviamente è una soluzione meno efficace di un vero sistema di condizionamento, ma è più economica e accessibile. Ci sono due metodi particolarmente funzionali, testati nel 2016 da Consumer Reports.

Il costo di realizzazione per entrambi è inferiore ai 30 euro e trovi una spiegazione dettagliata su come costruirli su YouTube, ma ecco le regole fondamentali: Il primo metodo prevede un secchio da 20 litri riempito di ghiaccio, un piccolo ventilatore che ci soffia sopra e una serie di tubi di plastica da attaccare al secchio, mentre il secondo è più o meno la stessa cosa ma fatta con materiali più economici. Di base, ti servono: un contenitore, un ventilatore e del ghiaccio.

C’è però, ovviamente, un problema: “Nel giro di un’ora, entrambi i metodi riuscivano ad abbassare la temperatura della stanza solo di circa tre gradi,” riporta Lifehacker. “Se parliamo però di raffreddamento a spot, con entrambe le unità l’aria diventava circa 15 gradi più fredda. Dunque, nel migliore dei casi, devi sederti molto vicino al condizionatore fatto in casa per trarne beneficio.”

Metti dell’alluminio sulle finestre

Se non hai tende o tapparelle, ma anche se le hai, il modo più efficace per tenere lontana la luce del sole è coprire le finestre con fogli di alluminio—grazie al fatto che sono riflettenti (ma non trasparenti) la luce non riesce a filtrare.

Una casa non è proprio la stessa cosa di un’auto, ma pensa a quanto rapidamente si scalda una macchina se la lasci al sole. In uno studio, un gruppo di ricercatori ha determinato che un’auto lasciata al sole in una giornata con temperature intorno ai 35°C, raggiunge i 47°C entro un’ora e può toccare i 70°C in certi posti. I fogli di alluminio sulle finestre non eviteranno del tutto che la tua casa sia calda, ma ridurranno significativamente il calore bloccando il sole.

Crea un “tunnel del vento” o una “stanza fresca” in casa

Come spiega in dettaglio su Twitter l’utente @ArnicaxRoss, adibire una stanza a “tunnel del vento” può aiutare molto ad abbassare le temperature, se hai un sistema di condizionamento che non funziona però molto bene.

Put everyone in the cooling room and now go open ALL the doors in the house. Open 1 window in each room. If you have a fan for each room, put them in the open window facing OUT. If you only have 2 fans put 1 in the doorway of the furthest room and the other aimed out opp window — Bitchcraft and Niggatry (@ArnicaxRoss) June 27, 2021

Come illustra il tweet, bisogna designare una stanza della casa come “stanza di raffreddamento,” in cui verrà pompata l’aria condizionata. Circoscrivila meglio che puoi—usando coperte pesanti, lenzuoli, etc—dal resto della casa.

Negli altri ambienti, spalanca tutte le porte e apri una finestra per stanza. E qui arriva la parte del vento: metti un ventilatore puntato verso l’esterno di ogni finestra, così che soffi l’aria calda della casa verso fuori, per creare corrente. Come spiega il tweet, il sistema funziona meglio quando una casa è esposta su più lati.

Mangia cibi freddi

Ancora una volta, Caldell ribadisce che questa regola non funziona se una persona è a rischio serio di colpo di calore o di innalzamento della temperatura corporea, è da considerarsi una strategia valida per sentire in generale meno il caldo. Mangia ghiaccioli, gelati, frullati di frutta, verdure crude o cotte ma servite fredde. Fai una coppa di insalata di riso e lasciala in frigo un paio d’ore prima di mangiarla.

Prendi un giorno (o una settimana) di pausa dalla palestra

L’esercizio fisico, combinato a temperature molto alte, può surriscaldare la temperatura corporea e provocare un colpo di calore. Per il bene della tua salute, evita soprattutto di fare cardio quando fa terribilmente caldo.

Metti i prodotti cosmetici in frigo

Alcune persone lo fanno già normalmente anche quando non c’è un’ondata di calore in corso, ma se non siete tra queste, sappiate che non c’è niente di tanto piacevole quanto darsi una crema o un siero gelido sul corpo o sulla faccia quando ci sono 40 gradi all’ombra.

Cerca di evitare l’alcool e le sostanze

Oltre ai generali problemi di disidratazione, Caldwell dice che il secondo errore più comune che le persone fanno quando fa davvero molto caldo è bere bevande alcoliche e/o assumere sostanze. Ma fa caldo e io mi annoio!, starai pensando e hai ragione. È caldo. Ci annoiamo. L’idea di aprire una bella birra ghiacciata è allettante.

Ma come spiega Caldwell, quando raggiungi uno stato di intossicazione che fa perdere consapevolezza dello stato fisico del tuo corpo, rischi di avere un colpo di calore senza accorgertene. Senza contare che l’alcol e alcune sostanze hanno un effetto diuretico, il che potrebbe disidratarti. Quindi occhio, almeno alle dosi.

La cosa più importante: idratati

È l’avviso più banale di tutti, ma è anche l’errore più comune e molte persone dimenticano di bere più acqua del solito quando le temperature salgono, dice Caldwell. “Il modo naturale in cui il corpo si raffredda è sudando,” dice Caldwell. L’idea che una “pipì trasparente” sia segno di idratazione è un mito, ma dovresti comunque controllare che abbia un tono di giallo chiaro. Se senti molto, molto caldo e le tue urine sono giallo scuro o marrone, è un allarme rosso, devi idratarti massicciamente.”

A meno che non bevi acqua con molto ghiaccio, l’idratazione non dà un’immediata sensazione di raffreddamento. Ma come spiega Caldwell, quando fa così caldo il tuo corpo lavora tantissimo e suda. Idratarsi in modo appropriato—cioè bere in questi casi tre o quattro litri di acqua al giorno—tiene operativo al meglio tutto il corpo. Non sarà bello come lanciarsi in una vasca piena di ghiaccio, ma renderà meno probabile un colpo di calore.