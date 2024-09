riscossione crediti

Dieci anni fa Shaun Smith lavorava per una delle più grandi famiglie mafiose di Liverpool e si è trovato invischiato in una guerra contro il cartello della droga rivale. A lui si deve l’introduzione della tattica del terrorismo urbano nel mondo della criminalità inglese. Ha crivellato case con mitragliatrici, torturato persone e usato bombe incendiarie al napalm artigianali per colpire i suoi nemici.

Oggi, dopo cinque anni in galera, sta cercando di adattare le sue competenze al mercato legale lavorando come agente di riscossione debiti a Warrington, nel nord dell’Inghilterra.